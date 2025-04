Algérie: Toutes les wilayas seront à l'aise en matière de stockage de céréales lors de la prochaine campagne moisson-battage

SETIF — Toutes les wilayas du pays seront à l'aise en matière de stockage de céréales lors de la campagne moisson-battage de la saison agricole en cours (2024-2025), a affirmé, samedi à Sétif, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Hamid Bensaad.

"Un grand nombre de dépôts de stockage de céréales seront livrés en juin prochain à l'occasion de la campagne des moissons", a souligné le même responsable dans une déclaration à la presse avant l'ouverture, en présence du wali de Sétif, Mustapha Limani, des travaux d'une rencontre régionale d'évaluation des préparatifs de la prochaine campagne moisson-battage, du programme de culture de tournesol et de maïs et de la réalisation de dépôts de proximité pour le stockage de céréales, organisée à l'université Ferhat-Abbas de Sétif en présence de cadres et d'acteurs concernés venus de 17 wilayas de l'Est du pays.

De son côté, le wali de Sétif a salué, dans une allocution prononcée en ouverture de cette rencontre d'évaluation, les efforts consentis par l'Etat pour promouvoir le secteur agricole à travers les facilités accordées aux agriculteurs et les mécanismes de renforcement des capacités de stockage des céréales par la construction de centres de proximité et de silos dans le cadre de

la vision prospective du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui s'est engagé à réaliser la sécurité alimentaire et à libérer l'économie de la dépendance aux hydrocarbures.

La rencontre s'est tenue en présence des autorités locales, du secrétaire général de la Chambre nationale de l'agriculture, du président du Conseil national de la filière céréalière, d'un représentant de l'Union nationale des paysans algériens, des directeurs des services agricoles et des coopératives de céréales et des légumes secs (CCLS), de cadres du secteur agricole et de partenaires.