Congo-Kinshasa: Kisangani - Des journalistes et des étudiants formés sur le code numérique

Des journalistes et des étudiants de la province de la Tshopo ont participé, samedi 26 avril, à une formation sur le code du numérique à Kisangani. Cette activité a été initié par Gaston-David Mukendi, journaliste pour Kis-24, un média en ligne actif à Kisangani, avec le soutien de l'Agence française de développement des médias.

Cet atelier a consisté à informer, former et protéger la jeunesse contre la désinformation, aux images générées par l'intelligence artificielle ainsi que beaucoup d'autres informations non vérifiables.

« Nous avons voulu permettre aux participants, notamment les journalistes, les étudiants, les avocats et les blogueurs d'être capables de se protéger et cette autoprotection consiste au respect des textes qui régissent l'espace numérique en RDC... », a indiqué Gaston-David Mukendi, l'initiateur de la formation

La RDC s'est dotée d'une loi sur le numérique depuis 2023. Ce cadre juridique institue les droits et obligations et la violation de ces dernières expose le journaliste et autres utilisateurs des réseaux sociaux à des poursuites judiciaires. Cependant, précise Maître David Otemikongo, avocat, il existe des principes de défense pour un journaliste poursuivi pour désinformation.

« Nous avons premièrement rappelé les principes de la liberté d'expression, et les principes de la liberté de presse, garantis par l'article 23 de la constitution mais cela doit se faire conformément à la loi et dans le respect de l'ordre public... », a-t-il précisé