Congo-Brazzaville: Conférence-débat - La population exhortée à sauver l'humanité par de nouvelles habitudes alimentaires

Un focus a été organisé le 25 avril dans la salle des mariages de la mairie centrale de Pointe-Noire sur le thème « Devenons végétaliens pour sauver notre vie et notre planète » par Loving Hut et ses partenaires engagés dans la promotion de l'alimentation végétalienne.

L'événement qui a réuni les scientifiques, les leaders spirituels, les citoyens a eu pour objectif de sensibiliser la population à explorer l'urgence d'une transition mondiale vers un mode de vie à base de végétaux.

Face à des rapports alarmants y compris l'avertissement de la Nasa, l'admnistration américaine en charge de l'aéronautique et de l'espace sur une potentielle tempête solaire dévastatrice en 2025, les organisateurs de l'activité ont insisté sur le fait que le temps de la prise de conscience passive est révolu.

Alors que l'équilibre naturel de la terre s'effondre sous le poids de l'exploitation humaine, notamment de l'agriculture animale intensive, seule une réponse collective peut raviver l'espoir ont-ils dit avant d'ajouter que « La terre et l'humanité sont profondément liées. Quand nous détruisons la nature, nous nous détruisons nous-mêmes ». La seule véritable solution est une transition rapide vers une alimentation 100 % végétaliènne dès maintenant.

Selon la vegetalienne Me Suprême Ching Hai dont le message a été lu lors de la conférence-débat, les forces destructrices menaçant la terre sont les conséquences karmiques de la cruauté humaine, en particulier des massacres d'animaux.« L'événement explosif qui cause la destruction apocalyptique sur terre est produit par la force négative cruelle, méchante et vicieuse issue de notre karma de meurtre.

Maintenant, pour contrer cela, nous devons compter sur la force de Dieu et l'énergie de compassion, d'amour. C'est l'opposé du caractère de la force négative...L'énergie compatissante végane mettra fin à l'énergie de la force sombre. Et aussi avec les prières...Il n'y a que cette solution », a-t-elle expliqué.

Ainsi, los de la conference les différents orateurs, notamment Claire, responsable du restaurant Loving Hut, Delphine, Victoire, Hermann, Pepin et Richard ont dans leurs interventions étayés d'exemples vécus et rencontrés édifié le public sur les nombreux risques qui pèsent sur l'humanité si personne ne crie gare.

"Le coût environnemental de l'élevage animal", "La perte de la capacité naturelle d'absorption du carbone de la terre", "Les pénuries alimentaires liées aux catastrophes climatiques", "Les bienfaits globaux - moraux, économiques et écologiques d'une alimentation végétale" ont été les principaux sous-thèmes développés par ces personnes ressources.

Aujourd'hui, les chiffres sont effarent et le risque pesant sur l'humanité énorme. L'humanité consomme 171 fois plus d'animaux contribuant ainsi à la déforestation massive, à la pollution de l'eau et à la perte de biodiversité. Il faut donc désormais adopter une alimentation à base de plantes. Ce n'est plus un choix individuel, mais une nécessité mondiale. La production de viande génère jusqu'à 166 fois plus de gaz carbonique et son coût économique caché est plus de cent fois supérieur à son prix de marché.

Les bénéfices d'un mode de vie végane sont, selon les végétaliens, la réduction des gaz à effet de serre, la préservation des forêts, des océans et de l'eau douce, la prévention des crises de santé publique, le rétablissement de l'harmonie naturelle de la planète, la fin de la souffrance de milliards d'animaux.

A la fin de la conférence-débat, une exhortation a été faite à l'endroit des gouvernants, des dirigeants, des institutions, des décideurs et à chaque individu à adopter un changement de comportement fondé sur la compassion et le respect de la biodiversité.