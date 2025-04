Afrique: Dr. Sidi Ould Tah, sera-t-il le nouveau visage pour la présidence de la BAD ? 

Plusieurs candidats sont en lice pour la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD). Parmi lesquels: le mauritanien Dr Sidi Ould Tah, le Tchadien M. Tolli Abbas Mahamat, le sénégalais M. Amadou Hott, la sud-Africaine Mme Tshabalala Bajabulile Swazi et le zambien Dr Maimbo Samuel Munzele. Tous pour la gouvernance de la BAD!

La campagne bat son plein. Chaque candidat se donne les moyens pour être élu le 29 mai 2025, lors des Assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs de la Banque, qui se tiendront du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

La Mauritanie est représentée par l'ex-directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Dr Sidi Ould Tah, un économiste d'État et banquier, dont la carrière s'étend sur plus de quatre décennies au sein des institutions africaines et internationales.

Le lancement d'une carrière qui en révèle davantage

Dr Sidi Ould Tah est né le 31 décembre 1964 à Mederdra. Son parcours universitaire commence à l'Université de Nouakchott avant de se poursuivre en France à l'Université Nice-Sophia-Antipolis, puis à la London Business School.

Il débute sa carrière à la Banque Mauritanienne pour le Développement et le Commerce (BMDC), puis occupe plusieurs fonctions, notamment à la municipalité de Nouakchott et au Port autonome de Nouakchott, capitale mauritanienne.

En 1996, il rejoint l'Autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole, basée à Khartoum, avant de prendre la direction de la Banque Islamique de Développement (BIDC) en Arabie Saoudite.

Plus tard en 2006, il revient en terre natale où il est nommé conseiller à la présidence, puis à la primature. Deux ans après, il devient ministre de l'Économie et des Finances de la Mauritanie.

Sa fonction au sein du Ministère lui a permis de mieux lier économie et progrès social.

Il a également exercé les fonctions d'ordonnateur national pour le Fonds européen de développement et représenté la Mauritanie au sein des conseils d'administration de la BAD, de la BIsD, de la Banque mondiale et de plus d'une dizaine d'autres institutions de développement.

Son expérience d’homme politique et de financier lui a permis d'élaborer des solutions adaptées, comme les conversions de créances en actions, qui ont renforcé les IFD africaines sans accroître la dette souveraine.

Le Dr. Tah parle couramment l'arabe, l'anglais et le français, il a également une connaissance de l'espagnol et du portugais.

Il a reçu plusieurs distinctions, notamment, le titre de Chevalier de l'Ordre du Mérite national de Mauritanie en 2014, celui d'Officier de l'Ordre national du Tchad en 2020, et la distinction de Chevalier de l'Ordre national du Lion du Sénégal en 2022.

Un parcours exemplaire au sein de la BADEA

Dr Sidy Ould Tah a été Président de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) de 2015 au 15 avril 2025, où il a mené une transformation institutionnelle historique qui a fermement repositionné la Banque en tant que force principale dans le paysage du financement et du développement en Afrique.

Sous sa direction, la BADEA a obtenu les prestigieuses notations de crédit AA+/AAAA, impliquant l'augmentation du total de ses actifs de 4 milliards de dollars à près de 7 milliards de dollars, et s'est ainsi imposée comme un modèle d'excellence opérationnelle et de prévoyance stratégique.

Il a mis en œuvre la première stratégie décennale de la Banque, « BADEA 2030 », et a formulé une vision à long terme avec « BADEA 2074 », alignant l'institution sur l'Agenda 2063 de l'Afrique.

Aussi, sous son mandat au sein de la BADEA, il a été acteur d'une Afrique verte, en soutenant des projets durables dans la sous-région.

En 2024, la BADEA a réussi à s'imposer sur le marché des capitaux pour la première fois avec l'émission d'obligations notées ESG d'une valeur de 500 millions d'euros, pour financer un avenir durable pour les générations futures en Afrique.

En pleine crise politique au Soudan, Dr. Tah a orchestré le transfert sans heurt du siège de la BADEA de Khartoum à Riyad, un exploit en matière de gestion de crise et de continuité institutionnelle.

Les approbations de projets ont plus que quadruplé sous sa direction, l'infrastructure numérique a été considérablement modernisée, et la Banque a maintenu l'un des plus faibles ratios de prêts non productifs parmi les IFD africaines (0,4 % en 2024).

Aujourd'hui, après autant d'efforts consentis, le mauritanien envisage de succéder au nigérian Akinwumi Adesina.

Le mauritanien remplira-t-il pleinement sa fonction de Président de la BAD, qui a pour mission de diminuer la pauvreté dans les États membres de la sous-région tout en favorisant leur développement économique durable et leur progrès social ?

Cette question reste un point central. Par conséquent, ses différentes fonctions lui confèrent bien le rôle d'un leader et d'un homme d'action.

À travers ses réseaux sociaux, on peut facilement constater qu'il est un homme de terrain, qui se définit par trois mots: « Diriger, Innover, Impacter », et il ouvre une nouvelle perspective pour la croissance.