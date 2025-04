Afrique de l'Ouest: Un jubilée d'or sur fond de marasme

analyse

À vrai dire, le lancement des activités commémoratives des 50 Ans de la CEDEAO dans la capitale ghanéenne, ces 22 et 23 Avril, ne s’est pas fait dans la joie et l’allégresse qui sied.

Le contexte y a certainement contribué, malgré l’offensive diplomatique forte du Président nouvellement élu John Dramani Mahama, qui a tenu à inviter tous les chefs d’États à l’origine de la création de la CEDEAO, malgré le départ des pays de l’AES. Les chances étaient en effet minces de voir réuni le « gotha » ouest-africain au Ghana malgré la haute symbolique que revêt l’évènement, qui du reste va durer toute l’année.

Le pari était très osé, car le fossé entre les partenaires d’hier s’est creusé au fil du temps, au point de laisser place à de l’animosité, voire de la méfiance. Les récentes accusations portées par le pouvoir militaire à Ouagadougou à l’endroit de son voisin la Côte d’Ivoire en attestent. Et ce n’est pas la première fois que la junte burkinabé accuse le régime ivoirien de velléités de déstabilisation.

Cependant, il y avait des raisons objectives que ces retrouvailles aient lieu. D’abord parce qu’il faut liquider le patrimoine matériel et immatériel de la CEDEAO, et pour cela des négociations doivent se tenir le plus rapidement possible pour décider du sort des personnels, des programmes en cours, des bureaux nationaux.

Sans doute ont-ils préféré laisser la question aux techniciens, d’autant plus qu’une réunion des ministres des affaires étrangères était prévue en marge des festivités.

À l’exception du président sierra-léonais, tous les autres ont préféré soit envoyer des représentants, soit ont carrément fait chaise vide. Le niveau protocolaire des représentants et chefs de délégation en dit long sur le message envoyé au président ghanéen, à qui il est reproché sa trop grande autonomie dans ses relations vis-à-vis des pays de l’AES.

Il reste que la table de la négociation est un rendez-vous incontournable, car la situation géopolitique mondiale avec ses enjeux sécuritaires et économiques impose aujourd’hui des partenariats, et le premier cadre qui se dresse est celui vis-à-vis des pays limitrophes.

Même si la rupture est aujourd’hui consommée, il est certain que les deux entités devront avancer vers des accords de partenariat, pour une raison évidente que la survie de l’UEMOA est à ce prix. Il s’y ajoute que toutes les organisations d’intégration à travers le monde cherchent aujourd’hui des accords de partenariat pour bénéficier des avantages liés à la libre circulation ou des préférences douanières.

Le Ghana, qui abrite le siège de la ZLECAF à Accra, mesure bien l’enjeu qu’il y a d’établir des ponts entre les deux entités, même s’il doit assumer le passif d’une CEDEAO qui, à la vérité, a été victime d’une extension de ses pouvoirs au point d’écorcher la jalousie des chefs d’États toujours accrochés à leur souveraineté et qui voient dans les interventions de la CEDEAO, notamment sur les questions politiques et électorales, des ingérences. L’exemple du Togo, et récemment celui de la Guinée-Bissau, l’illustre éloquemment.

C’est parti, pendant un an. Les pays de la CEDEAO vont célébrer les 50 ans de l’organisation, célébration qui a d’ailleurs démarré un mois avant à Accra. D’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Espérons que « la fumée blanche » sorte de ce processus du reste assez crispant, pour sauver ce qui peut l’être, à savoir préserver l’UEMOA avec toutes les conséquences qui en découlent du point de vue du commerce sous-régional et de la libre circulation des personnes, si l’on sait que ce sont les mêmes peuples de part et d’autre et qu’ils étaient jusqu’à récemment habitués à franchir les frontières sans visa, avec la seule pièce d’identité nationale.

Imaginons un instant que ces populations, un bon matin, se voient obligées d’avoir un visa pour se rendre chez le voisin. Ce serait un recul immense.