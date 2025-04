Congo-Kinshasa: Trous énormes, boue... la route entre Goma et Masisi, un cauchemar pour les conducteurs

Direction la province du Nord-Kivu, sur la route qui relie la capitale provinciale, Goma, au territoire de Masisi. Axe routier d'une importance stratégique et principale voie d'approvisionnement de Goma, elle se trouve pourtant dans un état de délabrement avancé et il arrive que les transporteurs y restent longuement bloqués. Un paradoxe, lorsque l'on sait qu'elle ouvre aussi la voie au territoire de Walikale, riche en minerais.

Le tronçon Matanda - Osso - Kisuma de l'axe qui relie Goma à Masisi-centre est constallé d'énormes trous. Ici, plusieurs camions, transportant des marchandises sont bloqués dans la boue. Mihigo Safari fait partie des chauffeurs coincés sur la route : « Quand ces véhicules parviendront à se désembourber, nous pourrons partir. S'il y a avait du goudron, l'itinéraire ne prendrait que deux à trois heures. Mais là, cela peut durer entre deux et trois jours. »

Une situation qui n'arrange pas les affaires des transporteurs. Haguma, lui aussi chauffeur, ne comprend pas comment cette route peut encore être dans cet état, malgré son importance stratégique : « Sur les routes, les ponts ont vieilli. J'apporte du riz à Rubaya, mais je ne sais plus pas où passer. Je viens de faire quatre jours de voyage et ma marchandise pourrit. Tu vois, des minerais passent sur cette route et pourtant, elle n'a jamais été construite. »

Calvaire au quotidien

Un calvaire qui n'épargne pas les motards. Souvent obligés de descendre de moto, ils se retrouvent à faire des semaines de marche. L'un d'eux transporte de larges sac de manioc sur sa selle. Embourbé, il est obligé de mettre les gaz pour se sortir du bourbier : « La route est désagréable et nous sommes parmi les souffrants. La route est devenue très difficile, elle n'est plus fréquentable. Cela fait une semaine et deux jours que je suis parti, pour une distance de 140 kilomètres. »

Récemment nommées par l'AFC/M23, les autorités provinciales affirment que des travaux de réhabilitation de la chaussée seront bientôt lancés.