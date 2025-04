Afrique: CAN U20 - L'Égypte remporte le choc face à l'Afrique du Sud et lance sa compétition à domicile

L'Égypte a remporté son choc inaugural de la Coupe d'Afrique des nations U20 face à l'Afrique du Sud (1-0), ce dimanche 27 avril au Stade international du Caire. Les Pharaons lancent parfaitement leur compétition, dont ils sont devenus les hôtes après le désistement de la Côte d'Ivoire le mois dernier. L'autre match du jour entre la Zambie et la Sierra Leone n'a pas donné de vainqueur (0-0).

Après un report d'un mois, la Coupe d'Afrique des nations est finalement lancée. L'Égypte, qui a hérité de l'organisation de la compétition après le désistement de la Côte d'Ivoire en mars dernier, a bien négocié son entrée dans la compétition en décrochant sa première victoire du tournoi face à l'Afrique du Sud (1-0) au Stade international du Caire.

L'attaquant d'Al Ahly Mohamed Abdallah a inscrit l'unique but de la rencontre sur un service de son coéquipier en club Mohamed Raafat (62e, 1-0). Ce succès inaugural permet aux jeunes Pharaons, quadruples champions d'Afrique U20 (1981, 1991, 2003 et 2013), de prendre d'emblée la tête du groupe A qui compte cinq équipes (Égypte, Zambie, Sierra Leone, Tanzanie et Afrique du Sud) et a donc débuté la compétition trois jours avant les deux autres groupes.

Plus tôt dans l'après-midi, le match d'ouverture de la compétition opposait la Zambie et la Sierra Leone, qui n'ont pas réussit à se départager au terme du temps réglementaire (0-0). Malgré ce départ en demi-teinte, les Chipolopolo Juniors tenteront de réitérer l'exploit de leurs prédécesseurs, sacrés champions d'Afrique en 2017. Les Leone Stars auront eux fort à faire pour sortir de leur groupe et écrire les premières pages de l'histoire de leur sélection dans la compétition.

À noter que la sélection U20 ivoirienne, à l'origine non qualifiée mais qui avait obtenu son ticket grâce à l'organisation à domicile, ne participe pas au tournoi.

Les groupes de la CAN U20 2025

Groupe A : Égypte, Zambie, Sierra Leone, Tanzanie, Afrique du Sud

Groupe B : Nigeria, Maroc, Tunisie, Kenya

Groupe C : Ghana, Sénégal, Centrafrique, RDC