Mali: Publication d'un manifeste pour mobiliser la jeunesse contre la dissolution des partis politiques

À Bamako, des jeunes issus de la classe politique et de la société civile ont rendu public un manifeste, ce dimanche 27 avril. Le texte vise, au delà des partis, à mobiliser la jeunesse contre la possible dissolution des formations politiques par la junte au pouvoir.

L'objectif est de ratisser aussi large que possible. Ce dimanche 27 avril à Bamako, des jeunes issus de la classe politique et de la société civile se sont rassemblés pour présenter un manifeste appelant l'ensemble de la jeunesse malienne à se mobiliser aux côtés des partis contre la possible dissolution des formations politiques par la junte militaire au pouvoir.

« En tant que jeunes leaders politiques, nous représentons l'avenir de ce pays et voulons réaffirmer notre attachement à la pluralité politique, à la démocratie, à la liberté d'expression et au jeu démocratique comme il doit se faire au Mali », a ainsi déclaré Hamidou Doumbia, l'un des jeunes signataires du manifeste.

Pour se faire entendre, ce rassemblement des jeunes Maliens entend mobiliser du nord au sud et de l'est à l'ouest du Mali, non seulement pour défendre le multipartisme, mais aussi pour appeler au retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Leur mobilisation vise enfin à ne pas laisser le champ libre à « un groupuscule de jeunes à la solde de la junte » qui a lancé une campagne pour appeler à dissoudre les partis, probablement avec le soutien des autorités maliennes.