Cote d'Ivoire: Présidentielle - Le parti de Blé Goudé dénonce le rejet d'un recours contre la radiation de l'ex-ministre

En Côte d'Ivoire, un tribunal a rejeté le 25 avril 2025 un recours déposé par un militant du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) qui réclamait la réinscription sur les listes électorales de son président, Charles Blé Goudé, en vue de la présidentielle 2025. Acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité mais toujours condamné dans son pays, cet ex-ministre a demandé en décembre à Abidjan au président Alassane Ouattara de l'amnistier, afin qu'il puisse se présenter à l'élection, le 25 octobre. Il est sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison, pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010-2011.

En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé restera pour l'instant écarté de la course à la présidentielle. À Gagnoa, le tribunal de première instance a rejeté la demande d'un militant du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) qui réclamait sa réinscription sur les listes électorales. Radié depuis 2020 à la suite d'une condamnation par contumace, l'ancien ministre de la Jeunesse voit ainsi son recours définitivement rejeté. Son parti, le Cojep, réclame désormais l'adoption d'une loi d'amnistie.

« Le pouvoir RHDP est dans une logique d'exclusion méthodique des opposants politiques pour la présidentielle »

« Nous nous attendions à ce que la justice ivoirienne répare une erreur, une injustice qu'elle-même a causée, lance Maître Serge Ouraga, porte-parole du Cojep, au micro de notre correspondant Abdoul Aziz Diallo. Malheureusement, elle a raté le coche. La contumace implique que l'accusé ne soit pas présent et qu'on ne sache pas là où il est. Mais dans le cas du président Charles Blé Goudé, c'est bien la justice de Côte d'Ivoire qui l'a envoyé à La Haye [où se trouve le siège de la Cour pénale internationale, NDLR]. Il y était pour subir un procès. Dans le même temps, on ne peut pas chercher le président Charles Blé Goudé, ici, à Abidjan, et sur ce fondement, sur ce prétexte fallacieux, organiser un procès en catimini et le condamner en son absence, alors qu'il venait à peine d'être acquitté par la CPI ».

Il poursuit : « Nous pensons que le pouvoir RHDP [le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, la formation du président du pays Alassane Ouattara, NDLR] est dans une logique d'exclusion méthodique et systématique des opposants politiques à l'élection présidentielle de 2025. Nous espérons que le pouvoir RHDP revienne à la raison, à la table des discussions, pour que nous puissions ensemble régler ces problèmes et surtout pour que nous puissions permettre à l'ensemble des Ivoiriens de choisir ce qu'ils veulent à la tête de ce pays. »

Charles Blé Goudé fait partie de plueurs figures de l'opposition ivoirienne dont le nom n'apparaît pas sur la liste électorale provisoire, ce qui les rend inéligibles. La liste définitive sera publiée en juin.