Ce dimanche 27 avril 2025, le Togo célèbre avec fierté le 65e anniversaire de son indépendance, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et un deuil mondial.

À Lomé, un défilé militaire d'envergure, présidé par Faure Gnassingbé, tout juste rentré du Vatican où il a assisté aux funérailles du pape François, mettra à l'honneur les Forces armées togolaises (FAT), rempart face à la menace terroriste venue du Sahel. Cette cérémonie, à la fois festive et solennelle, illustre la résilience d'une nation déterminée à sauvegarder sa souveraineté.

Dès les premières heures de la matinée, la capitale togolaise vibrera au rythme des pas cadencés et des démonstrations des FAT, déployées sur l'avenue de la Libération. Ce défilé, point d'orgue des célébrations, réunira unités d'élite, forces spéciales et corps spécialisés, sous les yeux de Faure Gnassingbé, chef des armées, et de milliers de Togolais rassemblés pour l'occasion. L'événement, retransmis en direct, permettra de saluer la discipline et le professionnalisme d'une armée en première ligne face aux nouveaux enjeux sécuritaires.

Le président incarne la posture d'un chef d'État mobilisé pour la défense de la nation.

Depuis plusieurs années, le Togo fait face à la montée de la menace terroriste, particulièrement dans ses régions septentrionales, où les groupes jihadistes du Sahel tentent de s'infiltrer.

Pour contrer ce danger, les FAT ont entrepris une modernisation ambitieuse. Nouveaux équipements, véhicules blindés, drones de surveillance et systèmes de communication dernier cri ont renforcé les capacités opérationnelles de l'armée. Surtout, les hommes et femmes des FAT ont bénéficié de formations spécialisées, notamment pour répondre aux tactiques de guerre hybride employées par les groupes armés.

Des partenariats internationaux, notamment avec la France, les États-Unis et des pays voisins au sein de la Cédéao, ont permis d'aguerrir les troupes togolaises. Stages de contre-terrorisme, entraînements aux opérations asymétriques et simulations de crises ont transformé les FAT en une force agile et réactive.

Ce défilé sera l'occasion de montrer les compétences nouvelles, avec des démonstrations de techniques anti-guérilla et des parades mettant en avant l'unité des forces spéciales.

Une Nation Unie dans la Célébration

Au-delà de l'aspect militaire, ce 65e anniversaire est un moment de communion nationale. Écoliers, associations et corps de métier participeront aux festivités, tandis que des concerts et animations culturelles rythmeront la journée à Lomé et dans d'autres villes. Cet élan collectif reflète la volonté du Togo de célébrer son histoire tout en se tournant vers l'avenir, dans un contexte de transition politique avec l'entrée en vigueur prochaine de la nouvelle Constitution.

En présidant ce défilé, Faure Gnassingbé adresse un message clair : l'indépendance du Togo, chèrement acquise en 1960, reste un bien précieux à défendre. Face aux menaces terroristes et aux défis socio-économiques, le pays mise sur la cohésion et la modernisation de ses institutions, à commencer par son armée.