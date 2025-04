Congo-Kinshasa: Est du pays - La fabrication de fromage aux arrêts, conséquence des combats dans le Masisi

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les combats qui ont opposé l'armée congolaise aux éléments de l'AFC/M23 ont déchiré le tissu économique du territoire de Masisi. Preuve en est, la production de son célèbre fromage qui était vendu jusqu'aux supermarchés de Kinshasa, est aux arrêts. Un secteur qui faisait pourtant vivre de nombreuses familles qui sont aujourd'hui inquiètes concernant leur avenir.

Au sommet des collines verdoyantes du Masisi, l'angoisse des fermiers et des habitants est palpable. Prostrée dans sa boutique, Uwajeneza confie que l'un de ses produits phares, le fromage produit dans la cité de Mushaki, se fait aujourd'hui rare.

« Je vends du lait et du fromage mais le travail marche au ralenti. Auparavant, un fromage se vendait 7 000 ou 8 000 francs congolais ( environ 2,40 euros). Maintenant, avec la hausse des prix en fromagerie, nous les vendons à 10 000 francs (3,03 euros) et nous devons les acheter à Kitshanga car nous n'en produisons pas ici », explique Uwajeneza.

Manque de liquidités

De son côté, Claudine déplore le manque de liquidités dans la région : « Ces derniers jours, le commerce du fromage ne marche pas. Comme il y a eu des problèmes à Masisi, les clients passent sans acheter car ils n'ont pas d'argent. »

Parmi les causes de la pénurie de fromage se trouve la faible production de lait. Lors des derniers combats, plus de 2 000 vaches auraient été volées par les miliciens Wazalendo.

Delango, qui est fermier, en a été victime : « J'avais des vaches qui me donnaient douze bidons de vingt litres par jour mais elles m'ont été volées. En tout, les miliciens Nyatura ont dû me voler plus de 100 têtes. Mais depuis l'arrivée du M23, j'ai acheté quelques vaches qui me donnent actuellement deux bidons par jour. »

Timide retour à la normale

Faustin, lui, observe un timide retour à la normale : « S'il y a eu la guerre, aujourd'hui nous avons la paix et nous n'avons plus peur pour nos vaches. Aujourd'hui, nous pouvons produire jusqu'à trois bidons de vingt litres alors qu'avant, pendant les combats, nous étions à peine à plus de cinq litres. »

Très connues dans la région, des fromageries comme Malaika Lodge ou encore la Ferme Espoir ont dû mettre la clé sous la porte.