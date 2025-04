Afrique: Coupe de la confédération - Simba et le RS Berkane valident leur place en finale

Les Tanzaniens du Simba SC ont résisté aux Sud-Africains de Stellenbosch en demi-finale retour (0-0) de la Coupe de la confédération, ce dimanche 27 avril à Pretoria. Un résultat suffisant pour valider leur place en finale de la compétition (1-0 score cumulé), tout comme les Marocains du RS Berkane qui se sont inclinés face aux Algériens du CS Constantine (0-1) mais sont qualifiés grâce à leur large succès du match aller (4-1 score cumulé).

La finale de cette édition 2025 de la Coupe de la confédération opposera donc un nouveau venu face à une référence de la compétition lors des dernières années. Le Simba SC a réussi à conserver son avantage du match aller (1-0) face à des joueurs de Stellenbosch qui ont tout donné pour égaliser, sans jamais parvenir à prendre à défaut la défense tanzanienne et son gardien Moussa Camara. Dans le dernier quart d'heure de la rencontre, le milieu de terrain Genino Palace a cru délivrer les Sud-Africains en remettant les deux formations à égalité avant que son but ne soit finalement annulé par l'arbitre pour un hors-jeu (75e).

Les Tanzaniens ont fait preuve de solidité jusqu'au bout face aux tentatives de Fawaaz Basadien et Olivier Touré, ainsi que des corners dangereux en toute fin de match, pour repartir avec un match nul et mettre un terme au parcours remarquable de Stellenbosch, qui disputait la première campagne continentale de son histoire. Le Simba SC disputera sa première finale en Coupe de la confédération depuis 1993 et tentera de décrocher son tout premier trophée sur le continent.

Une victoire insuffisante pour le CS Constantine

Dans l'autre match retour du dernier carré, le CS Constantine devait réaliser une remontada incroyable face au RS Berkane pour espérer rejoindre la finale, après sa lourde défaite de la semaine dernière (0-4). Les Algériens ont cette fois-ci été beaucoup plus solides défensivement face à leurs adversaires.

Après une première période muette des deux côtés, l'attaquant Abdennour Belhocini a même ouvert le score pour les Constantinois juste après la pause (47e, 1-0), permettant à son équipe de repartir avec la victoire. Un succès cependant trop court pour effacer le retard subi lors de la première manche, et qui envoie le RS Berkane en finale pour la deuxième année consécutive. Finalistes malheureux la saison passée contre Zamalek, les Marocains tenteront de décrocher un troisième titre dans la compétition après leurs récents sacres en en 2020 et 2022. Ils affronteront les Tanzaniens du Simba SC les 17 et 25 mai prochains.