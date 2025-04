Cote d'Ivoire: 4e édition du YACOF - Entre éclats de rire et engagement pour la formation professionnelle

Le Yakro Comedy Festival (YACOF), plus grand rendez-vous d'humour et de détection de talents de la région du Bélier, revient pour sa 4e édition les 2 et 3 mai 2025 à Yamoussoukro. Organisé par Bongo Prod sous la houlette de l'humoriste Amiral ENK2K, cet événement se tiendra à la place Mo Faitai et à l'hôtel Le Président.

Au programme : deux grandes soirées humoristiques réunissant les meilleurs artistes de la scène nationale et de jeunes prodiges. Décauté, FilsUnik, Pris'K, Dr Philo et Papa d'Abou promettent des spectacles mémorables et riches en fous rires.

Fidèle à sa vocation sociale, le YACOF reconduit également son volet formation, initié lors de l'édition 2023. Placée sous le thème « L'école de la 2e chance, un atout pour la jeunesse ivoirienne », cette session, organisée en partenariat avec le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage (METFPA), proposera conférences et ateliers. Des experts viendront présenter les opportunités de formation professionnelle et mettre en lumière le programme de « L'école de la 2e chance », destiné à favoriser l'insertion des jeunes.

Depuis sa création en 2022, le YACOF s'est illustré non seulement par la qualité de ses spectacles, animés par des humoristes tels que l'Ambassadeur Agalawal, Willy Dumbo, Joël, Papitou, Prissy la Dégameuse et Manassé Premier, mais aussi par ses actions sociales fortes. Le festival a ainsi contribué au planting d'arbres aux côtés de Yodé et Siro (2022), à la réhabilitation de l'École Primaire Publique Dioulakro 1 (2022), à la formation et à l'orientation de 500 jeunes (2023), ainsi qu'à l'organisation d'un arbre de Noël pour les enfants de Yamoussoukro (2024).

Pour sa 4e édition, le YACOF promet donc une fois encore de conjuguer rire, partage et engagement citoyen.