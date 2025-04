Cote d'Ivoire: 4e Gala des Pme - Rendez-vous les 20 et 21 juin 2025

La 4e édition du Gala des Pme se tiendra les 20 et 21 juin 2025 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. La Commissaire générale de l'évènement, Ahoua Kouyaté, a donné l'information le 23 avril 2025 au cours d'une conférence de presse organisée à cet effet à la Chambre de commerce et d'industrie à Abidjan-Plateau.

Pour l'édition 2025 dont le thème est " Innovation, croissance et résilience dans un monde en pleine mutation", Ahoua Kouyaté a annoncé deux innovations : des Prix honorifiques nationaux et internationaux d'une part et la mise en lumière des anciens lauréats d'autre part.

Pour ce qui concerne les distinctions honorifiques, l'on aura des prix Champions nationaux du ministre Souleymane Diarrassouba pour les entreprises ayant impacté le secteur privé ces dernières années en Côte d'Ivoire, le prix de la performance entrepreneuriale africaine et des trophées des pionniers pour récompenser les personnalités nationales et étrangères engagées pour la cause des Pme ivoiriennes, a fait savoir la commissaire générale.

Les classiques sont tous à l'agenda de l'édition à venir. Ce sont les prix des meilleures pme jeune, féminine, diaspora, innovante, résiliente et le super prix de la pme d'or.

Quant au processus de sélection, Alain Yapi, président du Comité scientifique, a indiqué qu'au moins 2000 candidatures sont attendues. Mais également que ses collaborateurs et lui bénéficieront de l'appui d'un cabinet spécialisé avant validation par le ministère du Commerce et de l'Industrie qui assure la présidence du jury.

Pour sa part, Éric Ouattara, conseiller technique représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, a réaffirmé l'engagement de son mandant aux cotés des promoteurs. Il a réitéré la volonté du maroquin dirigé par Souleymane Diarrassouba de procéder au portage institutionnel de l'évènement chaque fois que cela sera nécessaire.