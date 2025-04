Sénégal: Clôture à Louga de la Semaine du livre 'riche en formations et en compétitions' (IEF)

Louga — L'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Louga a bouclé, samedi, la troisième édition de la "Semaine du livre", une initiative "riche en formations et en compétitions" visant à promouvoir la lecture et à renforcer les connaissances des élèves en français, a constaté l'APS.

"Nous venons de boucler cette semaine du livre (...) riche en formations et en compétitions, destinée à promouvoir la lecture et à améliorer le niveau de français de nos élèves", a déclaré l'inspecteur d'éducation et de formation, Bira Gueye Diongue Diagne.

M. Diagne s'adressait à des journalistes à l'issue de la cérémonie de clôture de la "Semaine du livre", à Louga.

Cette activité, organisée sous le thème "l'implication des jeunes pour la consolidation des valeurs civiques à l'école" s'articule autour du concept dénommée par la tutelle "Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (NITHE)", a permis "de mener plusieurs ateliers et concours portant sur la dissertation, la poésie, le slam, la lecture et la dictée", a-t-il souligné.

Dans cette dynamique, il a insisté sur "l'importance de telles initiatives pour encourager les élèves à lire davantage, dans un contexte marqué par la baisse du niveau de français des élèves".

"Aujourd'hui, nos enfants lisent de moins en moins. Or, le français est la base de toutes les autres disciplines parce que si l'on ne maîtrise pas le français, il est difficile de réussir en mathématiques ou en sciences", a-t-il dit.

De son côté, Youssou Diallo, chargé de communication à l'IEF a déploré "le faible attrait des jeunes pour la lecture", expliquant "cette situation par l'usage excessif des smartphones et l'influence des réseaux sociaux".

Il a plaidé pour "une meilleure adaptation des ouvrages aux réalités des élèves, notamment à travers l'introduction de bandes dessinées et d'ouvrages inspirés de leur culture".

Durant la semaine, a-t-il ajouté, des ateliers d'écriture en poésie et en slam, ainsi que des exposés sur les genres littéraires et la méthodologie de la dissertation ont été organisés, notamment à l'attention des classes de troisième, premières et terminales.

"L'objectif est de joindre l'utile à l'agréable pour accompagner nos élèves dans l'enseignement-apprentissage du français et leur redonner goût à la lecture", a expliqué M. Diallo.

"La Semaine du livre de Louga, en combinant culture et pédagogie, entend ainsi freiner la chute du niveau de français des élèves et restaurer le goût de l'apprentissage à travers la lecture", a-t-il fait valoir.