Ile Maurice: Les frères Colin, Clair et Rosalba reconvertis en animateurs d'écoles de boxe

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, l'avait annoncé. Il voulait permettre aux athlètes ayant porté haut les couleurs de Maurice de partager leur expérience avec les jeunes. C'est ainsi qu'une école de boxe verra bientôt le jour à Glen Park et ce sont Richarno Colin, son frère John, Merven Clair et Jean-Luc Rosalba qui agiront comme animateurs.

« L'idée de lancer ce projet est venue après une visite du ministre Deven Nagalingum au complexe sportif de Glen Park. Il a rencontré Richarno Colin et a vu qu'il y travaillait comme handy worker. Pour lui, ce n'était pas acceptable qu'un athlète qui a fait la fierté du pays se retrouve dans une telle situation. C'est la raison pour laquelle il a lancé l'idée de permettre aux sportifs comme Richarno de partager leur expérience et d'être des role models », explique Iqbal Calcateea, chairman du Mauritius Sports Council (MSC) qui emploie les quatre boxeurs cités plus haut.

Pour celui-ci, il est important de donner l'occasion à ces sportifs de servir le pays en partageant leur passion avec des jeunes. «Il faut inculquer l'envie de faire du sport aux enfants dès leur plus jeune age », maintient Iqbal Calcateea. Ainsi, l'école de boxe de Glen Park est lancée sur une base pilote. La volonté du ministère des Sports est qu'à terme, des écoles soient mises en place dans les vingt circonscriptions du pays. « Nous commençons avec Richarno. John, Merven et Jean-Luc parce qu'ils sont des employés du MSC mais par la suite, il deviendra nécessaire de recruter d'autres coaches pour prendre en charge les différentes écoles à travers l'île», ajoute-t-il.

Les quatre boxeurs sont emballés par ce projet qui concernera les enfants de 8 ans à monter. Ils ont tous remercié le ministre Deven Nagalingum et le chairman du MSC pour l'opportunité qui leur est offerte. «Merci au ministre et au chairman du MSC de soutenir les athlètes qui ont défendu les couleurs du pays. Avec mes camarades, nous allons pouvoir partager notre expérience. Tout le monde en sortira gagnant», indique Richarno Colin.

«Merci à toute l'équipe qui travaille pour faire démarrer ce projet. Je suis heureux de pouvoir encadrer les enfants. C'est une chance que de travailler dans son domaine de prédilection», a lancé Jean-Luc Rosalba.

«Je remercie tous ceux qui apportent leur soutien à ce projet. Il était difficile pour moi qui suis toujours en activité de m'entraîner ensuite d'aller travailler puis d'aller de nouveau m'entraîner l'après-midi. C'est un gros soulagement pour moi. Je vais évoluer dans mon domaine et partager mes connaissances avec les plus jeunes. C'est aussi un moyen de les protéger des fléaux de la société», fait ressortir Merven Clair.

«Merci au ministre et au chairman du MSC ainsi que toute l'équipe qui travaillent pour lancer ce projet. On avait tendance à mettre les athlètes de haut niveau dans un coin une fois leur carrière terminée mais là c'est un signe de reconnaissance et nous sommes valorisés. C'est motivant», renchérit John Colin.

«J'ai constaté après mon installation comme ministre que des athlètes étaient casés au MSC ou ailleurs uniquement pour leur faire avoir un salaire mais ils n'étaient pas valorisés comme il se doit. Je considère qu'un athlète qui a fait honneur au pays et qui possède un palmarès éloquent doit être un modèle pour la société. Le ministère s'engage concrètement pour redynamiser le sport. Nous voulons que les jeunes prennent très tôt goût à la pratique du sport afin de rester loin des fléaux de la société. Nous commençons avec l'initiation à la boxe mais ce projet sera étendu à d'autres disciplines», a déclaré le ministre Deven Nagalingum, pour sa part.