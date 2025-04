Ile Maurice: Paul Bérenger - «Le nettoyage avance, mais il reste encore du chemin»

Le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, accompagné de Shakeel Mohamed, ministre du Logement et des terres, Richard Duval, ministre du Tourisme, et Fabrice David, ministre délégué de l'Agro-Industrie, s'est rendu sur l'Île-aux-Bénitiers hier, pour constater l'avancement des opérations de nettoyage, une semaine après une première grande mobilisation sur le terrain.

À 80 ans, Paul Bérenger n'a pas hésité à mouiller ses chaussures pour inspecter les lieux, comme il l'avait fait quelques semaines plus tôt à Agaléga. Cette visite hier à l'Île-aux-Bénitiers visait à évaluer les travaux accomplis et à fixer les prochaines étapes de ce vaste projet de restauration écologique. À ce jour, environ 90 tonnes de débris ont été ramassées. Toutefois, les équipes d'Atics Ltd, entreprise chargée des opérations de nettoyage, estiment qu'il reste encore de nombreux déchets à l'intérieur de l'île.

Le délai initial de 20 jours prévu pour le nettoyage pourrait ainsi être prolongé. Paul Bérenger a constaté sur place qu'un travail colossal restait à accomplir : «On a déjà commencé, mais malgré tout, il en reste toujours. Nous devons aller jusqu'au bout pour ne pas laisser la situation dégénérer à nouveau après ce grand nettoyage», a-t-il souligné.

La compagnie Atics Ltd s'est engagée à mener à bien cette mission, tandis que le ministère du Logement et des terres travaille à l'élaboration d'un master plan pour la gestion durable de l'île après les travaux. Ce master plan prendra en compte les opérateurs économiques souhaitant travailler sur l'île, tout en imposant des mesures strictes de gestion environnementale. Une cinquantaine d'opérateurs figurent déjà sur une liste établie avec la collaboration du conseil de district de Rivière-Noire qui pourront travailler après le nettoyage.

Paul Bérenger a précisé que leur présence serait temporaire, dans l'attente de la finalisation du projet global. Il a aussi proposé la création d'un parc naturel sur l'île pour favoriser l'écotourisme, conscient du potentiel extraordinaire de ce site enchanteur, véritable bijou pour l'industrie touristique mauricienne. Il a félicité l'équipe d'Atics Ltd pour leur engagement et leur travail remarquable.

Par ailleurs, il a annoncé que d'autres visites ministérielles seraient prochainement organisées sur différentes îles de l'archipel mauricien. Prenant la parole à son tour, Shakeel Mohamed a salué l'excellent travail accompli par Atics Ltd et rappelé que la restauration de l'île est une priorité nationale : «L'objectif est de revaloriser ce joyau pour l'industrie touristique et pour les citoyens. Nous voulons rendre à l'Île-aux-Bénitiers toute sa beauté, mais aussi protéger l'environnement», a-t-il déclaré, appelant les opérateurs à faire preuve de patience durant cette phase cruciale.

De son côté, Richard Duval a également exprimé sa satisfaction : «En arrivant en bateau, on peut constater de loin les effets du nettoyage. C'est un travail extraordinaire.» Le ministre du Tourisme a aussi rappelé que le gouvernement a la volonté de s'occuper des 52 îles du pays, contrairement à l'inaction qu'il attribue à l'ancien gouvernement. Fabrice David, pour sa part, a insisté sur les premiers signes de changement visibles depuis sa dernière visite en janvier : «La population attendait du changement et aujourd'hui, le résultat est là.»Il a révélé que le master plan pourrait inclure la division de l'île en trois zones : deux tiers seraient consacrés à la conservation des espèces endémiques, tandis que le reste serait dédié à un développement écotouristique raisonné.

Le junior minister a réaffirmé la volonté du gouvernement de protéger la biodiversité de l'île tout en favorisant un écotourisme durable, afin d'assurer un équilibre entre la préservation de l'environnement et l'activité économique. Paul Bérenger et les ministres présents ont réaffirmé leur détermination à transformer l'Île-aux-Bénitiers en modèle de restauration écologique et de développement durable, avec l'espoir que cette démarche serve d'exemple pour les autres îles de l'archipel mauricien.

Paul Bérenger a félicité Atics pour son travail.