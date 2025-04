Madagascar: Lucas Harivelo Razakandraina - Le prodige qui rêve des Barea

À seulement 22 ans, Lucas Harivelo Razakandraina porte les couleurs du FC Munsbach en D3 luxembourgeoise. Milieu, ailier, ou latéral gauche, peu importe le poste, tant que le ballon roule sous sa patte de gaucher.

Mais derrière ce parcours en club, loin des projecteurs des grandes ligues, se cache une ambition chevillée au corps : celle de vivre un jour de sa passion, et surtout, de revêtir le maillot de l'équipe nationale de Madagascar, les Barea.

Sportif en famille

L'histoire de Lucas avec le football a débuté très tôt, à l'âge de six ans. Sur les pelouses de l'AS Évry en 2009, le petit garçon découvre ce qui deviendra rapidement son sport de prédilection. Une évidence qui ne l'a jamais quitté, malgré les années et les changements de club. De Brétigny à Annecy le Vieux, en passant par Chalon, Lucas a tracé sa route, accumulant les expériences, les kilomètres et les rêves. Chaque transfert, chaque nouvelle équipe - AS Évry (2009-2011), CS Brétigny (2011-2017), FC Évry (2017-2021), US Annecy le Vieux (2021-2023), FC Chalon (2023-2024) - représente un chapitre dans cette quête incessante du très haut niveau.

Lucas n'est pas le premier sportif de haut niveau dans la famille, et l'héritage familial est à la fois une fierté et une source d'inspiration. Son père, Yves Razakandraina, est un nom respecté dans le monde du karaté, champion d'Europe WIKF en titre. Si Lucas a choisi une autre voie, celle des crampons et des pelouses, il partage avec son père cette même exigence, cette même soif de performance et cette discipline forgée dans le sport. Une transmission silencieuse mais puissante.

Avec son gabarit (1m67, 60 kg), Lucas s'inspire des virtuoses du ballon, des légendes capables de changer le cours d'un match par un dribble ou une passe lumineuse. Ses idoles ? Andréas Iniesta et Lionel Messi. Des noms qui évoquent la technique, la vision du jeu et la capacité à surmonter les attentes. C'est cette magie qu'il tente de reproduire sur le terrain, cette fluidité, cette capacité à créer le danger.

Ambitieux

Mais le rêve ultime, celui qui fait briller ses yeux et motive ses efforts quotidiens au Luxembourg, c'est de percer dans le monde professionnel. Un objectif ambitieux qui l'anime depuis l'enfance. Et plus encore, de réaliser une aspiration profonde, intimement liée à ses racines : jouer un jour avec les Barea, défendre les couleurs de Madagascar. Cet attachement à son pays n'est pas qu'une simple affection ; il est viscéral. Lucas suit avec ferveur toutes les compétitions, vibrant à chaque performance de l'équipe nationale. Porter ce maillot serait l'aboutissement d'un rêve, l'occasion de rendre hommage à sa famille et à ses origines.

En attendant de réaliser ces grands rêves, Lucas trace sa route avec détermination. Récemment, il a pu goûter à la joie de la victoire collective en remportant le tournoi RNS 50e anniversaire en avril 2025 à Vichy avec OIM, le tournoi CSM en novembre 2024 et le tournoi de l'Amitié en juin 2021 avec MIMOZA. Des succès qui, s'ils sont modestes à l'échelle mondiale, sont précieux car ils nourrissent la confiance et rappellent que le travail finit par payer.

À 22 ans, Lucas Harivelo Razakandraina incarne cette jeunesse pleine d'ambition, prête à tous les efforts, les sacrifices et les déplacements pour vivre de sa passion. Entre l'héritage d'un père champion et le rêve ardent de porter le maillot des Barea, son histoire ne fait que commencer. Une histoire de football, de famille, de rêves et d'attachement indéfectible à une terre lointaine.