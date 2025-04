Madagascar: PFL - Fosa Juniors s'impose et prend la tête, Mama FC complète le top 8

Le match en retard de la 2e journée de la World Cola PFL 2024, disputé ce dimanche au Stade Rabemananjara de Mahajanga, a livré son verdict. Fosa Juniors FC a dominé Uscafoot 1-0 grâce à un but de Fely sur penalty à la 31e minute, scellant ainsi la composition du top 8 pour les play-offs et s'emparant de la première place du classement. Ce but a suffi pour assurer la victoire des locaux, qui terminent la phase régulière avec 26 points , dépassant ainsi l'AS Fanalamanga (25 points) pour s'installer en tête. Uscafoot, malgré une prestation combative, s'arrête à 9 points et voit ses espoirs de qualification s'envoler.

Mama FC qualifié in extremis.

Cette victoire de Fosa Juniors propulse Mama FC dans le top 8. Avec 10 points Mama FC devance FC Rouge, également à 10 points mais avec une différence de buts inférieure (-4), et Uscafoot. Mama FC rejoint ainsi Fosa Juniors FC, AS Fanalamanga, Disciples FC (23 points), Elgeco Plus (20 points), Ajesaia (17 points), Cosfa (17 points) et CFFA (14 points) pour les quarts de finale.