Le passage du Président de la République française, Emmanuel Macron, à Madagascar a été marquant. Les autorités malgaches, qui ont préparé sa venue pendant au moins deux mois, peuvent se féliciter. Les petites imperfections, en l'occurrence la coupure soudaine d'électricité coïncidant avec le discours de Son Excellence M. Andry Rajoelina, qui évoquait justement le problème de l'énergie dans son pays, n'enlèvent rien à la beauté des cérémonies.

L'accueil était chaleureux. Rien qu'en voyant les deux drapeaux, malgache et français, brandis par les concitoyens au bord de la route, les anciens ont ressenti un « déjà-vu » : celui de la visite du général Charles de Gaulle en 1958. Apparemment, l'affinité envers l'Hexagone demeure. L'ancrage semble si profond qu'il s'exprime par des sourires et un enthousiasme palpables.

La résignation

Beaucoup oublient que c'est le cinquième chef d'État français à avoir foulé le sol de la Grande Île, et non le premier ! Cette perception est due au sentiment d'insignifiance que nourrissent certains compatriotes. Madagascar, cette nation de 587 041 km², n'a malheureusement pas encore trouvé pleinement sa place sur la scène internationale. Il a fallu attendre la sortie du dessin animé portant le nom de la quatrième plus grande île du monde pour entendre des enfants d'Occident le prononcer.

Alors, une idée a jailli du chapeau de M. Rajoelina pour rendre cette fiction un peu réelle : « faire venir des girafes, des zèbres ainsi que des lions ».

Par ailleurs, les efforts réalisés par Nicolas Dupuis et ses joueurs lors de la CAN 2019 en Égypte ont été salués par les frères Africains, contribuant ainsi à accroître, de façon fulgurante, la popularité de Madagascar.

Cependant, ces faits sont considérés comme éphémères. Le pays est doté d'une immense richesse que les Malgaches eux-mêmes ne perçoivent guère. Ces ressources, pourtant, suscitent la convoitise des Vazaha. De plus, sa position géographique joue un rôle primordial dans la région du sud-ouest de l'océan Indien.

La continuité

Par ailleurs, la réponse d'Emmanuel Macron à la question des îles Éparses s'est avérée très claire. La presse malgache avait beaucoup spéculé sur le sujet, la semaine précédente.

Effectivement, la France et Madagascar partagent une histoire commune. Les 64 années de colonisation furent une période mouvementée et tumultueuse. Malgré cet épisode bouillant, Macron souhaite tourner la page, bien qu'elle soit remplie de biffures.

Le jeune historien Alex Randriamahefa explique : « Le passage de Macron est pour moi la concrétisation de la continuité des liens étroits entre Madagascar et la France. Il confirme, sur le plan géopolitique, la position de Madagascar. Les déclarations du président français montrent également un renforcement de leur présence dans l'océan Indien sur le plan militaire et la perpétuation des accords de coopération. Elles marquent aussi une avancée historique dans les travaux de mémoire, notamment sur les questions de la restitution des crânes des hautes personnalités sakalava -- notamment le « supposé » crâne du roi Toera et de ses deux soldats -- ainsi que la création d'une commission mixte sur les événements de 1947. Là, la France assume et reconnaît son rôle et veut faire avancer les choses.Madagascar, de son côté, reçoit une énième promesse de projets de développement pour lutter contre la pauvreté. Rien de nouveau sous le soleil, sinon un intérêt toujours très particulier pour ses ressources minières. »