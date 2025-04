Afrique: Taxation américaine - Vers une révision à la baisse du taux de croissance économique 2025

C'est un fait plus que connu. Les nouveaux droits de douanes imposés par l'administration américaine affecteront inévitablement les économies qui ont des relations avec les États-Unis.

Figurant parmi les partenaires commerciaux du pays de l'Oncle Sam, la Grande Ile est aussi touchée.

Détails

Durant son intervention dans l'émission ZakayAryK'Aro de TV Plus Madagascar le week-end dernier, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a donné des détails sur les effets dommageables que provoqueraient les dispositifs douaniers américains. Selon la ministre, l'application des droits de douanes supplémentaires de 10% jusqu'au 8 juillet et de 47% à partir du 9 juillet, entraînera une baisse de 42% des exportations textiles et une baisse de 12,10% des exportations de vanille.

La mauvaise performance attendue de ces filières vitales pour l'économie influera sur d'autres secteurs. Notamment les centaines de milliers d'emplois qui seraient perdus en cas de fermeture de nombreuses entreprises franches textiles. Le secteur tertiaire, notamment la branche transport sera également impactée, dans la mesure où le volume des marchandises à transporter notamment par voie maritime baissera en raison de la fermeture attendue d'entreprises exportatrices concernées par les nouveaux droits de douanes américains.

4,5%

Ces perspectives, loin d'être reluisantes, obligent le gouvernement à revoir sa copie en termes de croissance. En effet, d'après un calcul réalisé par le ministère de l'Economie et des Finances, et confirmé par les projections des techniciens du FMI qui étaient sur place, durant les travaux de la deuxième revue de la FEC, la prévision de croissance sera révisée à la baisse cette année. La ministre de l'Economie et des Finances a fait état d'un taux de croissance économique de 4,5% cette année.

Une croissance à la baisse par rapport à la prévision de la loi de finances initiale 2025 qui a tablé sur un taux de croissance de 5%. La LFI a même misé sur une trajectoire ascendante consécutive à une amélioration continue de l'environnement économique et une augmentation de la productivité dans divers secteurs. Malheureusement, la tendance risque de mener la croissance vers une trajectoire descendante en raison de la taxation américaine.

En bonne position

Heureusement que les autorités n'entendent pas baisser les bras et multiplient les initiatives pour sauver ce qui peut encore l'être dans cette situation à laquelle personne ne s'est attendue. Et avec des résultats plutôt encourageants puisque Madagascar figure parmi les pays qui sont en bonne position pour les négociations avec l'administration américaine. L'Ambassade de Madagascar aux États-Unis et les autorités locales, en collaboration avec le secteur privé, ont déjà tenu des séances de travail dans l'objectif de présenter des dossiers convaincants et d'obtenir la meilleure option possible, dans l'intérêt mutuel des deux parties. Et ce ne sont pas les arguments qui manquent, puisque Madagascar dispose d'atouts majeurs pour les négociations, notamment les minerais critiques.