Madagascar: Harilala Ramanantsoa - « Le retour à l'anormal est impossible »

La première élue de Tana maintient le pari d'« une Ville plus propre et mieux organisée ».

« Chassez le naturel... »

La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) ne compte pas relâcher ses efforts au lendemain de la visite d'Etat du président français, Emmanuel Macron, et de la tenue du Vème Sommet de la Commission de l'océan Indien (COI). Sous le leadership fort de la mairesse Harilala Ramanantsoa, les opérations d'assainissement et de réorganisation continuent jour et nuit. Les services municipaux travaillent d'arrache-pied pour faire de la capitale « une ville plus propre et mieux organisée », en rendant les trottoirs aux piétons et les rues ainsi que les parkings aux automobilistes, un retour au basique et aux fondamentaux nécessitant la réorganisation des marchés et des marchands, notamment ambulants. Tout cela ne va pas sans mesures d'accompagnement pour éviter le « Chassez le naturel, il revient au galop ». A l'instar de quelques quatre'mis qui tentent de revenir à leurs anciens « domiciles fixes » après le départ des « Vahiny manan-kaja ».

Démenti

« Le retour à l'anormal est impossible », affirme haut et fort la première magistrate de la Ville. Une manière de dire que les opérations d'assainissement et de réorganisation des quartiers qui relèvent du ressort territorial de la CUA vont se poursuivre voire s'intensifier. « Les habitants de la capitale ont aussi le droit de vivre dans un environnement propre et sécurisé », indique-t-on du côté de l'Hôtel de Ville. Apportant ainsi un démenti aux allégations selon lesquelles l'opération de nettoyage s'inscrivait uniquement dans la perspective du passage du président français et de ses homologues de la COI.

Civisme

Joignant la parole à l'acte, des employés de la CUA accompagnés par tout un contingent de la Police municipale effectuent des descentes sur le terrain 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 heures. C'était le cas avant-hier soir et hier soir sur l'Avenue de l'Indépendance où l'accès aux Arcades était réglementé pour ne pas dire interdit, afin d'éviter que les SDF ne squattent de nouveau les lieux. Des fêtards qui formaient des attroupements, ont même été priés de quitter l'endroit par mesure de sécurité mais aussi de salubrité. Et pour cause, boostés par les boissons pas forcément énergisantes, ils faisaient leurs besoins partout et n'importe où, faute de WC public à proximité. Comme c'était le cas du côté de Behoririka où les coins et recoins servaient d'urinoir ou plutôt de pissoir à ciel ouvert. Un manque de civisme pouvant réduire à néant les efforts de la CUA, qui manque d'ailleurs de moyens.