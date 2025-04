Madagascar: Rugby/Championnat fédérale TOP12 - Le FTM renverse le COSFA et conserve son titre de champion

Le titre ne change pas de main. Le FT Manjakaray est champion de Madagascar pour la deuxième fois successive, s'imposant face au COSFA en finale du Top12, hier.

La Jeunesse Espoir de Manjakaray (FTM) a soulevé le trophée du championnat de Madagascar Élite Fédéral (TOP 12) hier au Stade Maki Andohatapenaka, conservant ainsi son sacre. Une victoire bien méritée après une incroyable « remontada » face au Club Omnisports des Forces Armées (COSFA), avec un score final de 34 à 31. En effet, les militaires du COSFA ont dominé la première mi-temps, menant largement 31 à 18 à la pause, grâce à une série d'essais bien enchaînés. Leur jeu organisé et leur supériorité physique leur permettaient de prendre une option sérieuse sur la victoire. Mais les Dakarois n'ont pas baissé les bras. Grâce à un coaching inspiré de Kaiz et à la détermination du capitaine Lahatra, la bande a su inverser la tendance.

Malgré leur ambition et leur victoire face au FTM lors de la 9e journée des éliminatoires, les protégés de Rija Randrianarison n'ont pas réussi à concrétiser leur revanche. Rador et ses coéquipiers ont pourtant bien joué, affichant un avantage physique et une bonne attaque. Leur organisation en mêlée et leur pacte avant semblaient solides au début, mais le FTM a su corriger ses failles et prendre l'ascendant avec des essais. Face à cette montée en puissance, les militaires ont opté pour un jeu défensif et misé sur leur physique, mais cela n'a pas suffi pour maintenir leur avance. Incapables de marquer à nouveau, les troupes de Zhino ont, une fois de plus, vu le trophée leur échapper.

Le Stade Maki, trop petit

« Nous sommes les champions en titre, donc ce trophée ne pouvait pas nous échapper. C'est à nous de prendre notre revanche après notre défaite lors de la dernière rencontre, et nous l'avons fait. » s'est réjoui le capitaine Lahatra. Après cette victoire, FTM a décroché une récompense de 10 millions d'ariary et représentera Madagascar à la Coupe des Clubs Champions. Présent pour honorer ce duel final du TOP 12, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson Abdallah, a souligné l'importance du rugby à Madagascar, qu'il considère comme un sport populaire méritant des infrastructures adaptées.

Constatant que le Stade Maki devient insuffisant pour accueillir de telles compétitions, il a annoncé son intention de faire un rapport auprès du gouvernement afin d'améliorer les conditions du rugby malgache. Le ministre a également félicité le Malagasy Rugby pour l'organisation réussie du championnat et a exprimé ses voeux de succès pour la suite de la compétition du club champion. Quant au président de la Fédération, Marcel Rakotomalala, il s'est montré enthousiaste face au niveau de jeu affiché par les finalistes. « Je suis fier de ces clubs pour la qualité du jeu qu'ils ont donné. Tous les joueurs ont mérité leur place en finale. » a-t-il déclaré. Il a également annoncé que les préparations sont déjà concentrées sur le championnat d'Afrique à XV pour les Makis hommes et dames.