Afrique: Judo/Championnat d'Afrique - Laura Rasoanaivo renoue avec le titre

La judokate malgache est de nouveau sacrée championne d'Afrique de judo des moins de 70kg.

Laura Rasoanaivo est montée sur la plus haute marche du podium au championnat d'Afrique seniors de judo à Abidjan. En finale, elle s'est imposée face à la Camerounaise, Biami Zita Ornella au terme d'un combat acharné et avec la plus belle des manières sur un ippon. En 2024, elle a remporté la médaille de bronze chez les seniors et a été sacrée du côté des juniors. L'olympienne a battu la Tunisienne, Rajhid Widad en demi-finale malgache et s'est imposée contre l'Angolaise Mucungui Diassonama en quarts de finale. Le pensionnaire de l'Association Sportive Saint-Michel judo continue son bonhomme de chemin et marque de son empreinte le paysage du judo malgache. Laura s'est préparée avec les moyens du bord et avec le cœur.

« Je suis très reconnaissant vis-à-vis de ces combattants courageux. On a adopté la résilience pour mieux avancer. On avait encore une ou deux médailles possibles avec des défaites très discutables, notamment chez les 48 kg. Angelo en moins de - 60 kg, perd son combat en repêchage, était très en forme mais malheureusement s'est blessé. Zo a fait une belle performance en se classant 5e, elle était partie de loin. Sinon Laura est dans une phase ascendante, très intéressante. Il faut que les instances mettent les moyens nécessaires pour qu'elle puisse mieux percer au-delà du continent africain » nous a expliqué, Mamy Randriamasinoro, directeur technique national.