Madagascar: Opposition - Le « Kôlekitifa » revient à la charge

Les derniers événements qui se sont tenus dans le pays ont en quelque sorte fait sortir les leaders de l'opposition de leur cure de discrétion.

Après Roland Ratsiraka, les autres leaders de la plateforme de l'opposition, Kôlekitifa an'ny Malagasy, se sont également exprimés à l'issue de la visite d'État d'Emmanuel Macron et du Vème sommet de la Commission de l'océan indien. Surfant sur une dynamique négative du régime auprès de l'opinion, surtout à la suite des déclarations du président Andry Rajoelina sur TV5Monde, l'opposition veut marquer sa seconde rentrée politique pour cette année. Hajo Andrianainarivelo, Tahina Razafinjoelina, et Andry Raobelina, se sont en effet illustrés durant ce week-end un peu animé.

Ingérence

Les leaders de l'opposition ont passé au crible tous les points abordés lors de ces événements diplomatiques qui, selon eux, ont montré, une fois de plus, les limites du régime Rajoelina. « La transparence et la redevabilité n'étaient pas au rendez-vous lors de la visite d'État du Président français à Madagascar », s'est d'ailleurs exprimé Hajo Andrianainarivelo, regrettant que « certains dossiers n'ont pas pu être rendus public ». Il s'agit, selon le numéro Un du MMM, du point d'ombre de cette visite car la démocratie exige la transparence et la redevabilité. Concernant les Îles Éparses, le numéro Un du MMM est catégorique.

« Ces îles appartiennent à Madagascar et c'est à Madagascar en tant que pays souverain de décider de ce qu'il va en faire par la suite et ça ne regarde que les Malgaches », a-t-il soutenu. Hajo Andrianainarivelo l'a rappelé, sans cacher son étonnement par rapport au silence de la partie malgache suite aux déclarations du président Macron qui, selon ses explication, ne correspondent pas aux résolutions des Nations Unies, et qui s'apparentent à une ingérence dans les affaires nationales malgaches, ajoutant que « les Îles Eparses, par principe, doivent être restituées à Madagascar ». En tout cas, Hajo Andrianainarivelo demande au gouvernement malgache de clarifier sa position par rapport à ce sujet.

Déception

Andry Raobelina, leader du parti Anjomara sy Rivo-Baovao (ARB), quant à lui, n'a pas caché sa déception par rapport aux déclarations d'Andry Rajoelina sur TV5 Monde. « Il n'y a plus rien à espérer de ce régime », a-t-il indiqué, tout en regrettant la perception du président qui a soutenu que « malgré la pauvreté, les Malgaches sont heureux ». Depuis son premier mandat, explique Andry Raobelina, ils auraient montré leurs « incompétences et leurs difficultés à définir la priorité pour la majorité des Malgaches ». « Une fois de plus, ce 25 avril 2025, les dirigeants ont montré qu'on ne peut rien attendre d'eux », a-t-il avancé.

« Les Malgaches sont pauvres, contrairement aux propos du Président Andry Rajoelina sur TV5 Monde », a également fait entendre Tahina Razafinjoelina, numéro Un du Firaisankianan'ny Tia Tanindrana, en se référant surtout à la « dégringolade de l'ariary ». Il veut miser sur la production afin de remettre le pays sur le chemin du développement. « Il faut produire et pour y parvenir toutes les infrastructures de base devaient être mises en place afin que ces produits puissent circuler sinon nous restons toujours dans l'importation », a-t-il d'ailleurs souligné. Quoi qu'il en soit, Tahina Razafinjoelina souhaite que la lancée positive observée lors de ces événements diplomatiques soit poursuivie par les dirigeants.