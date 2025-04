Madagascar: Electrification rurale - Développement des mini-réseaux par la Jirama et WeLight

La Jirama et WeLight Madagascar ont franchi une nouvelle étape vers l'amélioration de l'accès à l'électricité à Madagascar. Les deux parties ont signé un protocole d'accord stratégique, le 25 avril dernier. Dans cet accord, WeLight, opérateur reconnu pour le développement et la gestion de mini-réseaux électriques ruraux, met son expertise au service des zones reculées à travers des infrastructures modernes et durables.

De son côté, la Jirama, en charge du service public de l'électricité sur l'ensemble du territoire, cherche à innover pour mieux répondre aux besoins de la population. Dans cette dynamique, les deux parties s'engagent à étudier ensemble le concept de « Métrogrid ».

Ce modèle novateur envisage un transfert de gestion des infrastructures existantes de la Jirama vers WeLight dans certaines zones critiques. L'objectif est clair : améliorer la qualité de l'approvisionnement électrique, optimiser les performances des réseaux et offrir une solution pérenne aux populations jusqu'ici mal desservies. À travers ce partenariat, la JIRAMA et WeLight affirment leur volonté commune d'accélérer l'électrification de Madagascar, en plaçant l'innovation, la collaboration et l'efficacité au coeur de leur démarche.