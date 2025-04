Afrique: Jiu-Jitsu/Open Africa - Madagascar brille avec vingt médailles d'or

Les jiujitsukas malgaches ont brillé de mille feux sur le tatami du National Sports Complex à Côte d'Or, à l'île Maurice, ce week-end. Comme lors des deux dernières éditions, ils n'ont pas laissé échapper l'Open Africa, remportant cette fois-ci 20 médailles d'or, 6 d'argent et 2 de bronze. Aucun des 20 combattants n'est rentré les mains vides, chacun ayant décroché une médaille ou acquis une précieuse expérience. Parmi eux, quatre ont réalisé un doublé.

Nofy Mica Churk Shun Rakotobe, multiple championne nationale, a confirmé son talent en remportant l'or dans deux catégories, chez les femmes adultes ceinture blanche et les filles juvéniles. Même exploit pour Hajasoa Marie Lauren Rajemisa, qui a décroché une deuxième médaille en Gi. Voady Tanteraka Ratsivahiny et Jean Michel Rakotozandriny se sont également imposés dans les catégories No-Gi et Gi. L'étoile montante Tia Majuel Rabarijaona s'est distinguée avec deux médailles d'or en catégorie garçons Kids, tandis que Djamil, Tafita Toavina et Aiky Rajaonson ont chacun décroché une médaille d'or et une d'argent.

Nomasintsoatiana Raharijaona et Adriano Bernicot Ranaivomanana ont quant à eux remporté une médaille d'or et une de bronze. Parmi les autres médaillés d'or figurent Enoka Aintsara, Aintsara Itiela, Mahasoa Ranarivelo et Christian Niriniaina, alors que Zo Aina et Lucie ont décroché l'argent. Le président de la Fédération malgache de jiu-jitsu, Johary Rakotozafy, a félicité la délégation malgache et salué leurs performances exceptionnelles. « Ces résultats sont la preuve du travail acharné de chaque combattant, ainsi que du soutien indéfectible de leurs entraîneurs et accompagnateurs. Ils ont porté haut les couleurs de Madagascar et montré que notre pays mérite sa place parmi les grandes nations sportives africaines », a-t-il déclaré.