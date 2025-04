Sénégal: Kaolack - Sidy Diop réélu à la tête de la Chambre des métiers pour un nouveau mandat de trois ans

Kaolack — Sidy Diop a été réélu, dimanche, à la tête de la Chambre des métiers de Kaolack (centre) pour un nouveau mandat de trois ans, à l'issue d'une assemblée générale de renouvellement de cette structure, a constaté l'APS.

Diop, mécanicien de profession, qui a remporté ce scrutin avec 24 des suffrages valablement exprimés, contre une seule voix pour son adversaire, Khadim Hedjaji, compte, durant ce nouveau mandat "booster" le secteur de l'artisanat au niveau de la région de Kaolack.

Remerciant les artisans pour leur mobilisation et leur engagement, il a indiqué qu'au terme de cette élection, "il n'y a ni vainqueur ni vaincu. En définitive, ce sont les artisans de la région de Kaolack qui ont gagné". L'assemblée générale a été présidée par Mamadou Habib Kamara, adjoint au gouverneur en charge du développement.

Sidy Diop dit compter "beaucoup" sur les autorités sénégalaises, particulièrement sur leur ministère de tutelle et les autorités territoriales et administratives régionales pour la "redynamisation" de leur secteur, en faisant face aux nombreux manquements qui, d'après lui, plombent les activités des artisans locaux.

"Les trois départements et quarante et une communes de la région sont dépourvus de moyens. Nous plaidons pour la réhabilitation et/ou la construction de centres de formation aux métiers de l'artisanat, l'érection de villages artisanaux et la mise en place d'équipements modernes dans les départements de Kaolack, Nioro du Rip et Guinguinéo", a-t-il lancé.

Dans un contexte de quête de souveraineté conformément à l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050", qui accorde une attention particulière aux partenariats public-privé (PPP), il a a invité les décideurs politiques à favoriser davantage les artisans locaux dans la mise en oeuvre prochaine d'un programme pilote pour accompagner le secteur de l'artisanat sénégalais, qui contribue à hauteur de 12% du PIB.

Le président de la Chambre des métiers de Kaolack et ses pairs souhaitent accéder à des financements et à des fonds de crédits "consistants et accessibles" leur permettant de mener à bien leurs activités et de pouvoir contribuer au développement de leur pays.

Sidy Diop souhaite l'implication des artisans au prochain dialogue national annoncé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, afin de leur permettre de mieux faire connaître les véritables maux qui gangrènent les activités du secteur.