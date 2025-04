Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Ismaila Sarr, double buteur et passeur décisif, qualifie Crystal Palace en finale de la FA Cup

Dakar — Ismaël Sarr, double buteur et passeur décisif avec son club Crystal Palace (Angleterre), a été l'un des footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers, avec ses compatriotes, Nicolas Jackson, Sadio Mané, Abdallah Sima, Sambou Soumano, Famara Diédhiou, Papa Amadou Diallo et Pathé Mboup, buteurs avec leurs clubs.

Auteur d'une belle prestation face à Aston Villa, samedi, en demi-finale de la FA Cup anglaise, Ismaila Sarr a quasiment offert la qualification à Crystal Palace, en finale du tournoi. Titulaire, l'ailier sénégalais a inscrit un doublé (58e, 94e), puis délivré une passe décisive sur le premier but de son équipe marque par l'Anglais Eberechi Eze. Son équipe s'est imposée, 3-0, et affrontera en finale, Manchester City, le 17 mai 2025 à Wembley.

Son compatriote, Nicolas Jackson, pensionnaire de Chelsea (Angleterre) s'est aussi illustré, samedi, en inscrivant l'unique but de la rencontre de la 34e journée de la Premier League contre Everton où évoluent Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye.

Jackson a ainsi inscrit son premier but de l'année 2025. L'attaquant des Lions n'avait plus marqué depuis la victoire (2-1) de la 16e journée contre Brentford. L'ancien joueur de Villarreal (Espagne) est resté deux mois sans jouer à cause d'une blessure.

Nicolas Jackson offre une victoire précieuse à Chelsea pour la course à la Ligue des champions. Les Blues sont cinquièmes avec 60 points, derrières Newcastle, troisième avec 62 points, et Manchester City, quatrième avec 61 points.

Gana Gueye et Iliman Ndiaye étaient titulaires pour ce match. L'ancien joueur de Marseille, Ndiaye, est sorti en seconde période.

Pape Matar Sarr et Tottenham ont été lourdement battus par Liverpool (1-5) qui avait besoin que d'un match nul pour valider son 20e titre de champion d'Angleterre. Entré en début de seconde période, Sarr n'a rien pu contre la grosse performance des Reds, champions cinq après leur dernier titre.

Les Sénégalais de la Ligue 2 française décisifs

En Ligue 1 française, l'équipe strasbourgeoise où évolue Habib Diarra, s'est imposée, 3-1, devant Saint-Etienne, lors de la 31e journée. Diarra est rentré à la 64e mn du match.

Après deux victoires de rang, Rennes dirigé par Habib Bèye s'est incliné devant Lyon (1-4). Abdallah Sima a égalisé (1-1), contre Marseille, mais son équipe a finalement perdu (1-4).

Le Havre de Fodé Ballo-Touré, d'Issa Soumaré et de Rassoul Ndiaye et Monaco de Lamine Camara et Krepin Diatta se sont quittés sur un score de parité (1-1).

Le gardien sénégalais de Reims (13e), Yehvann Diouf s'est encore fait remarquer, dimanche, contre Montpellier (0-0), en gardant ses buts inviolés. Il a réalisé deux belles parades et permis à son équipe de rester sur trois matchs sans défaites. Une belle série qui permet aux Rémois de se maintenir loin de la zone de relégation.

En Ligue 2 française, Sambou Soumano s'est illustré avec Lorient, lors du large succès de la 32e journée (4-0), contre Caen. Rentré à 18 mn de la fin du match, l'attaquant de 30 ans a inscrit un doublé (78e et 93e mn). Ce sont ses 11è et 12e buts de la saison en Ligue 2.

Ses compatriotes de ce championnat français, Pathé Mboup (Pau) et Pape Amadou Diallo (Metz), sont aussi buteurs. Leurs deux équipes étaient opposées. Les Palois se sont imposés, 2-1. Mboup a manqué un pénalty avant d'inscrire son but.

Famara Diédhiou, sociétaire de Clermont s'est illustré pour sa première titularisation depuis mi-février. Il a inscrit sur pénalty le but d'égalisation, contre Red Star ou joue, Aliou Badji. Badji est passeur décisif sur le but de son équipe.

En Arabie Saoudite, Sadio Mané est buteur, lors de la victoire d'Al-Nassr (4-1) contre Yokohama (Japon), en quart de finale de la Ligue des champions d'Asie. Le club saoudien qualifié pour les demi-finales de la compétition, affrontera l'autre équipe japonaise de Kawasaki Frontale, mercredi à 16h 30 mn GMT.

L'autre demi-finale opposera, mardi, à la même heure, Al-Hilal de Kalidou Koulibaly à Al-Ahli du portier des Lions, Edouard Mendy.