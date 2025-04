Sénégal: Dagana - Des lycéens sensibilisés sur les dangers de l'Internet

Des lycéens de Richard-Toll ont été formés, dimanche, sur l'usage néfaste et les dangers de l'internet, à l'occasion de la conférence sur le discernement, la sécurité et la culture numérique, dans le cadre du projet Recenter le civisme numérique grâce à l'engagement des Partenaires (ReCIPE) initié par le Forum Civil.

"Cette initiative que nous portons à l'endroit des jeunes garçons et filles vise à les former et les sensibiliser sur l'utilisation néfaste d'internet, ainsi que ses dangers", a indiqué Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil, au terme d'un atelier de formation organisée à Richard-Toll.

Il a souligné que la conférence sur le discernement, la sécurité et la culture numérique entre dans le cadre du ReCIPE est financé par l'Union européenne avec l'accompagnement de l'OXFAM-Irlande porté par le Forum civil Sénégal.

Il a précisé que cette formation a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les comportements à adopter sur les réseaux sociaux d'une manière générale, mais également les méthodes à utiliser pour profiter de l'outil interne.

"Nous avons profité du contexte où le Sénégal a élaboré une nouvelle politique numérique appelée "New deal Technologique" pour les sensibiliser sur l'importance de cet outil, mais également des axes stratégiques, les missions et les objectifs", a rappelé M. Seck.

Selon le coordonnateur, les élèves vont approfondir la question de la politique numérique avec leurs différents encadreurs et des experts à travers le New deal.

Le Forum civil compte aussi pousser les jeunes à s'intéresser sur le civisme numérique dans les différents Clubs d'intégrité et à la citoyenneté active (CICA) mis en place dans les départements dans le but d'assimiler la dissimulation du module et la stratégie de New Deal technologique.

Birahim Seck promet de continuer la sensibilisation au niveau des autres départements et régions du Sénégal pour conscientiser d'avantage les jeunes sur ce sur sujet.