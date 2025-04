Une centaine de jeunes filles du lycée jeunes filles de Bingerville après avoir pris part à un atelier, sont ressorties de la formation avec des notions de base en cybersécurité. Elles ont surtout été édifiées sur les enjeux de la cybersécurité et l'importance de la protection des données à caractère personnel et encouragées à envisager des carrières en TICs.

L'atelier s'est tenu le 25 avril à l'occasion de l'édition de 2025 de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, sur le thème « Les jeunes filles dans le secteur des TIC au service d'une transformation numérique inclusive ».

« Avant je pensais que publier des textes ou des images étaient un simple jeu, aujourd'hui je me rends compte qu'il faut faire attention et qu'il y a des lois et des règlements » observe l'élève Marie .K âgée de 15 ans, en classe de 2nde à la sortie de l'atelier.

Comme elle, plusieurs filles du Lycée ont reconnu avoir tiré grand profit de la session organisée par le Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation et de l'Anssi, la toute Nouvelle Agence nationale dédiée à la sécurité des systèmes informatiques.

Pour Koné Kafolodje Fatoumata Coulibaly de la Direction de la Cybersécurité et de la Confiance du ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation, les jeunes filles sont des cibles toutes particulières dans la promotion des bonnes pratiques en matière de sécurité et la protection des données à caractère personnel. Sa direction déploie avec les parties prenantes des actions d'envergure visant les jeunes filles, trop souvent victimes sur le cyberespace, faute d'information et de formation.

Olivier Avoa, directeur général de la transformation numérique et de la digitalisation, a dans son intervention, invité les jeunes lycéennes à des usages plus utiles des réseaux sociaux. Il les a exhortées à prendre ensemble l'engagement d'être des modèles dans l'usage des outils numériques et à se positionner comme des exemples positifs au sein de leur communauté et à promouvoir les bonnes pratiques numériques.

Il leur a transmis le message du Ministre Kalil Konaté qui met un accent particulier sur l'inclusion des femmes et des filles dans la promotion des TICs.

Aské Ulrich de l'Anssi a animé un atelier pratique sur les enjeux de la présence en ligne. Il a abordé des thématiques se rapportant à la sécurité sur les réseaux sociaux, la prévention du cyberharcèlement, la lutte contre l'arnaque en ligne, la détection des fake news, la sextorsion, ainsi que la protection des données personnelles. Le sergent a souligné les enjeux de la cybersécurité et sensibilisé les filles aux lois et sanctions encourues lors des infractions.

L'atelier, a vu la participation de jeunes femmes modèles ivoiriennes intervenant dans le domaine de la cybersécurité. Elles ont su motiver les jeunes lycéennes à s'intéresser aux métiers de la cybersécurité et des tics. « Il est important que ces jeunes élèves comprennent que les Tics et plus particulièrement la cybersécurité ne sont pas des domaines réservés aux seuls hommes », ont-elles souligné.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Proviseur du Lycée Mamie Faitai, Madame Coulibaly Mariam. Elle a souhaité que ce genre de formation se renouvelle cette fois en invitant les parents d'élèves et les enseignants.

L'atelier s'est clôturé sur une note ludique avec une séance de jeux-concours de type "génies en herbe" portant sur les connaissances acquises. L'équipe gagnante est repartie avec des lots offerts.