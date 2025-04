Congo-Kinshasa: Célébration de la 47ème Convention Nationale - La Communauté Bahá'íe désigne neuf membres de son Assemblée Spirituelle Nationale

Dans une atmosphère empreinte de joie et de ferveur spirituelle, la Communauté Bahá'íe de la République Démocratique du Congo a tenu, du 25 au 27 avril 2025, sa 47ème Convention nationale. Au sein de la somptueuse Maison d'adoration située dans la commune de la N'sele, 57 délégués venus de différentes provinces se sont réunis pour élire les neuf membres de l'Assemblée Spirituelle Nationale, un processus central pour la gouvernance de la Foi Bahá'íe, marquant l'an 182 de l'ère Bahá'íe. L'événement s'est déroulé en pleine période de Ridvan, un moment de célébration et de renouveau spirituel pour les Bahá'ís du monde entier. Ce cadre particulier a conféré à la Convention une portée encore plus significative, rappelant la nécessité de revitaliser la foi et de renforcer l'engagement envers les enseignements de Bahá'u'lláh.

L'ouverture de la Convention a été marquée par un discours inspirant de Lem's Kamuanya Kalemuna, Représentant de l'Assemblée spirituelle nationale. Dans ses propos, il a souligné l'importance du dévouement des délégués en cette période de turbulence mondiale et nationale.

"Votre présence à Kinshasa en cette période d'incertitude et de trouble est un signe éloquent de votre amour envers Bahá'u'lláh, de votre engagement à promouvoir et à traduire en acte ses enseignements et aussi de votre résilience face aux vicissitudes du moment", a-t-il déclaré.

Le discours a également mis en avant la signification profonde de Ridvan, en citant un passage de Bahá'u'lláh : "Le printemps divin est venu... Lève-toi donc pour magnifier le nom de Dieu devant la création toute entière et célébrer sa louange de telle sorte que toute chose créée en soit régénérée et rénovée". Ces paroles ont galvanisé les participants, renforçant leur engagement envers les idéaux de service et de progrès spirituel.

Un processus électoral unique et profondément spirituel

Le Samedi 26 avril 2025, les délégués ont procédé à l'élection des membres de l'Assemblée Spirituelle Nationale Bahá'íe. Ces élections se distinguent par leur singularité. Contrairement aux systèmes électoraux classiques, elles se déroulent sans candidature, sans propagande, et dans une atmosphère de prière et de réflexion. Les électeurs sont appelés à voter à bulletin secret, choisissant les membres sur la base de leur moralité, de leur compétence et de leur désir sincère à servir la communauté.

Les résultats ont été annoncés par les scrutateurs de la convention après un processus de dépouillement minutieux. Avec 57 bulletins comptabilisés, dont 16 par correspondance, les neuf membres élus ont été désignés, parmi lesquels :

1. Lavoisier Mutombo Tshiongo 55 voix sur 57 ;

2. Lem's Justin Kamuanya Kalemuna 50 voix sur 57 ;

3. Madeleine Ntumba Lutshaka 45 voix sur 57 ;

4. Clémentine Biongo 38 voix ;

5. Nkulu Tomene Tutu 36 voix ;

6. Alex Kabeya Kankolongo 35 voix ;

7. Joseph Luonga Luengo 32 voix ;

8. Samuel Beya Katukamanyi 31 voix ;

9. Stanislas Bope Mbantshi 29 voix.

Une démocratie spirituelle exemplaire

L'un des éléments les plus frappants de cette Convention demeure son attachement aux principes bahá'ísde gouvernance, comme l'a exprimé Lavoisier Mutombo, nouvellement élu membre de l'Assemblée Spirituelle Nationale :

"Les directives préconisent que l'élection de l'Assemblée nationale intervienne au milieu de la convention, c'est ainsi que les 57 délégués qui constituent notre communauté ont pu élire en toute indépendance, sans campagne, sans propagande, suivant les critères qui sont définis par sa sainteté, le gardien, dont notamment le dévouement, l'amour, la compétence, l'expérience mûre des activités et des principes sacro-saintes de Baha'u'llah, ils ont pu élire les neuf membres dont l'élection a été dépouillée tout à l'heure en toute transparence.

Donc, c'est la démocratie, la pure démocratie spirituelle à laquelle nous venons d'assister. Ces neuf membres qui sont élus vont pouvoir assumer les responsabilités de l'institution nationale entrante jusqu'au 20 avril 2026". L'unité, le service et la sagesse collective sont les piliers de cette élection, qui reflète une vision alternative et inspirante de la gouvernance, où la primauté est donnée à l'intégrité et au dévouement.

Enjeux et perspectives pour l'année à venir

Au-delà de l'élection, la Convention a permis d'explorer des sujets cruciaux pour la croissance de la Communauté Bahá'íe en RDC. Trois grandes thématiques ont été mises en avant : le développement des quartiers et des villages, pour renforcer la présence de la foi dans les espaces locaux ; le rôle de l'Institut dans la formation et l'action sociale, afin de promouvoir l'éducation et l'impact communautaire ; enfin, l'amélioration de la santé spirituelle de la communauté, vue comme un levier essentiel de croissance et d'attractivité.

Ces sujets ont donné lieu à des discussions riches, dans un esprit de consultation et de concertation, permettant aux délégués d'apporter des recommandations à la nouvelle Assemblée. A la fin de la Convention, les délégués ont été invités à restituer auprès de leurs communautés respectives, l'essentiel des sujets abordés et des résolutions adoptées.