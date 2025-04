Afrique Centrale: Déclaration des principes signée depuis Washington, RDC-Rwanda - Les USA passent aux actes pour un règlement pacifique du conflit !

La République Démocratique du Congo (RDC) et la République du Rwanda ont signé, vendredi dernier, à Washington DC, une Déclaration de principes sous la facilitation des États-Unis d'Amérique, en présence de Marco Rubio, Secrétaire d'État des États-Unis. D'après la partie congolaise, représentée par le Ministre d'Etat en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, cette rencontre, initiée par les USA, tenue au Département d'Etat américain, marque un engagement renouvelé en faveur de la paix, de la souveraineté et de la stabilité dans la région des Grands Lacs.

"La Déclaration s'appuie sur les efforts et décisions déjà engagés aux niveaux régional et international, et marque une étape supplémentaire vers une solution politique durable. Elle réaffirme des principes politiques fondamentaux notamment, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États, le règlement pacifique des différends, la cessation de tout soutien aux groupes armés, le retour sûr et volontaire des personnes déplacées et des réfugiés, ainsi que la mise en place d'un cadre d'intégration économique régionale progressive.

Elle prévoit également des consultations supplémentaires en vue de l'élaboration d'un futur accord de paix. Cette initiative américaine s'inscrit en complémentarité des efforts régionaux en cours ainsi que de la médiation conduite par l'Etat du Qatar", explicite, dans son communiqué, Thérèse Kayikwamba Wagner.