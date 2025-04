Burkina Faso: Collecte des redevances de droits - Le BBDA innove avec B-GEOLOC

Le Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA) a lancé le jeudi 24 avril 2025 à Ouagadougou une plateforme en ligne d'adhésion et de déclaration des oeuvres au profit des créateurs où qu'ils soient. Outre cela, la structure a officiellement opérationnalisé l'application mobile de collecte de redevances dénommée B-GEOLOC qui, permet aux agents collecteurs de localiser en temps réel les utilisateurs d'oeuvres sur tout le territoire, de tracer les itinéraires, d'effectuer des paiements sur place, de générer des tickets numériques et de centraliser automatiquement les données.

La digitalisation et la modernisation, deux aspects incontournables dans la dynamique actuelle du monde, sont en marche au Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA). En effet, le BBDA s'ouvre résolument à l'avenir via des plateformes numériques. Il s'agit de la plateforme d'adhésion et de déclaration des oeuvres en ligne, une nouvelle technologie qui permet de soumettre via internet les demandes d'adhésion et de déclarations des oeuvres dans les différentes catégories gérées par le Bureau burkinabè du droit d'auteur.

Elle prend en compte de façon précise la gestion des adhésions dans les différentes catégories que gère le BBDA ; la gestion de déclarations d'oeuvres dans les différentes catégories que gère le BBDA ; le paiement des frais d'adhésion et de renouvellement de cartes de membre via Orange money ; la gestion des actes d'adhésion et le renouvellement des cartes de membre.

Mais avant le lancement de ladite plateforme, une autre innovation du BBDA a été testée, cette fois sur le terrain, par le premier responsable de la structure, le Dr Hamed Patric Lega. Il s'agit de l'application mobile B-GEOLOC, dédiée à la collecte géolocalisée des redevances.

Pour la tournée de collecte, le DG du BBDA en compagnie de ses collaborateurs se sont rendus au restaurant/pâtisserie Maison KAYSER, dans la zone ZACA. Après avoir compris le bien-fondé de cette application, le promoteur de ce restaurant, Belhassan Bouboura a soldé ses redevances car à ses yeux, ce moyen de paiement est pratique, transparent, sécurisé et offre une traçabilité de l'opération.

Le cap a ensuite été mis dans un autre restaurant. Son nom : O'Zaca. Là également, la démarche du DG était la même, à savoir donner les détails sur ladite application et encaisser les redevances. Et à Maxime Somé de saluer au nom de ce restaurant, cette innovation qui va sans aucun doute faciliter les choses. Pour le DG du BBDA, loin d'être de simples outils numériques, la plateforme numérique d'adhésion et de déclaration des oeuvres ainsi que l'application mobile de collecte des redevances baptisée B-GEOLOC ; c'est la preuve de la dynamique de modernisation de l'institution et la révolution de la gestion collective au BF.

Partant de là, le lancement de ces technologies marque selon lui, l'engagement résolu de sa structure à offrir des services toujours plus efficaces, plus accessibles et adaptés aux besoins évolutifs des créateurs et des utilisateurs pour être plus compétitifs. Cela dit, pris individuellement quelle peut être la plus-value de ces plateformes ? A cette question, Hamed dit Patindeba Patric Lega a répondu qu'avec la plateforme numérique d'adhésion et de déclaration tous les créateurs, où qu'ils soient, peuvent s'affilier et déclarer leurs oeuvres en ligne.

En plus, elle assure également selon le DG, une numérisation systématique des œuvres, renforçant ainsi leur sécurité et leur conservation, même face à d'éventuelles catastrophes ; réduit le coût à engager pour bénéficier de cette prestation et augmente le niveau de protection des oeuvres. S'y ajoute le fait qu'elle permet de toucher à une cible, notamment les troupes traditionnelles, basée dans des localités et assujetties à des difficultés importantes pour être proche du BBDA.

S'agissant de l'application B-GEOLOC, elle intègre des fonctionnalités avancées de géolocalisation, de suivi des paiements en temps réel et d'émission de reçus électroniques sans compter qu'elle réduit les temps de saisis et de comptabilisation du niveau de comptabilisation, a fait savoir le Dr Lega. Par conséquent, cet outil constitue un levier de transparence, d'efficacité et de traçabilité dans nos opérations et renforce la communication entre le BBDA et ses parties prenantes, a-t-il conclu.

Sous l'impulsion de la vision stratégique du BBDA, ces innovations traduisent notre volonté de placer la transformation digitale au coeur de notre gouvernance, l'implémenter le numérique dans les procédures, procédés et processus. Elles visent à rapprocher l'institution de ses membres, à améliorer la qualité du service rendu et à garantir une gestion plus équitable des droits d'auteur.