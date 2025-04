Gabon: Donner à chaque enfant un maître mieux formé - Un nouveau souffle pour l'école gabonaise

Dans une volonté affirmée de refonder son système éducatif sur des bases solides et modernes, le Gabon a franchi une étape décisive en créant deux nouveaux établissements publics : l'Institut de Formation des Professeurs d'École (IFPE) et l'Institut de Formation aux Métiers de l'Éducation (IFME). Adossée aux ordonnances présidentielles publiées dans le Journal Officiel n°59 Bis du 19 mars 2025 , cette réforme d'envergure inscrit la formation initiale et continue des enseignants au coeur de la stratégie nationale pour le développement humain.

Depuis plusieurs décennies, le système éducatif gabonais faisait face à des défis majeurs : vieillissement du corps enseignant, pénurie de personnels qualifiés, inadéquation des formations initiales avec les besoins contemporains, et faible présence d'encadreurs pédagogiques compétents.

À cela s'ajoutaient les évolutions pédagogiques mondiales, notamment l'introduction de l'Approche par Compétences (APC) et l'exigence d'une meilleure inclusion scolaire.

La création de l'IFPE et de l'IFME vient directement combler ces lacunes. Ces instituts, dotés d'une autonomie administrative et financière, auront pour mission de former des enseignants compétents, adaptés aux nouveaux standards d'enseignement, et capables d'accompagner les transformations de l'école gabonaise.

La portée de cette réforme dépasse la simple création d'établissements : elle s'inscrit dans une ambition nationale de :

Renforcer l'équité territoriale : en développant une offre de formation accessible, même pour les provinces éloignées.

Professionnaliser les carrières éducatives : en créant des filières claires et attractives pour les jeunes gabonais.

Améliorer la gouvernance éducative : par des conseils scientifiques et des mécanismes modernes d'évaluation et de pilotage pédagogique.

L'objectif est clair : garantir à chaque enfant gabonais, un enseignant qualifié, motivé et bien préparé, dès les premières années de scolarité jusqu'au secondaire.

Cette réforme soulève plusieurs enjeux stratégiques pour le Gabon :

Assurer une qualité d'enseignement homogène sur tout le territoire, en réduisant les inégalités régionales.

Adapter la formation à la transition numérique et technologique, indispensable pour former les citoyens du XXIe siècle.

Former des enseignants capables d'innover dans des contextes pédagogiques complexes : classes multilingues, élèves à besoins spécifiques, intégration des compétences de vie.

Soutenir la stabilité sociale et économique : car l'éducation de qualité est un levier fondamental de réduction de la pauvreté et de consolidation de la citoyenneté démocratique.

Dans un contexte de fin de la transition politique où les jeunes générations sont appelées à jouer un rôle déterminant dans la refondation nationale, investir dans l'éducation est un choix stratégique de long terme.

Toutefois, les défis restent nombreux et appellent à une mobilisation collective :

Assurer la pérennité du financement : au-delà des dotations de départ, il faudra sécuriser les budgets de fonctionnement, de recrutement et d'innovation pédagogique.

Recruter et fidéliser les formateurs de haut niveau : un effort soutenu devra être consenti pour attirer des experts pédagogiques nationaux et internationaux.

Harmoniser la formation avec les réalités locales : tenir compte des contextes culturels et linguistiques diversifiés du Gabon pour proposer une éducation inclusive et adaptée.

Accompagner la réforme par une sensibilisation continue : afin que parents, enseignants et communautés locales deviennent eux-mêmes acteurs de la réussite éducative.

La réussite de cette réforme dépendra aussi de la capacité du système à innover continuellement : formation hybride, développement professionnel tout au long de la carrière, renforcement des liens entre formation initiale et formation continue.

À travers la création de l'IFPE et de l'IFME, le Gabon fait le pari du savoir et du développement humain . C'est un investissement dans l'avenir, une réponse stratégique aux aspirations de la jeunesse, et un engagement républicain en faveur d'une école de qualité, inclusive et tournée vers l'excellence.

Donner à chaque enfant un maître mieux formé, c'est offrir au pays tout entier un nouveau souffle, une promesse de renouveau et une chance d'émergence durable.

Cette réforme prend d'autant plus de relief que le Gabon vient d'entrer dans sa Cinquième République, une ère nouvelle fondée sur la refondation des institutions, la restauration de l'État de droit et l'affirmation des droits fondamentaux.

Dans ce contexte historique, reconstruire l'école gabonaise devient un acte fondateur, indispensable pour former des citoyens éclairés, capables de porter et de pérenniser les idéaux de justice, de progrès et de souveraineté nationale.

L'école de la Cinquième République sera celle de l'équité, de l'excellence et de la responsabilité partagée. Il appartient désormais à tous -- pouvoirs publics, enseignants, familles, communautés, partenaires techniques et financiers -- de s'approprier cette réforme et d'accompagner avec détermination le nouvel élan éducatif du Gabon.

Ensemble, en donnant à chaque enfant un maître mieux formé, nous bâtissons les fondations solides du Gabon de demain.