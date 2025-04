Gabon: La polygamie, une institution traditionnelle à revaloriser dans une société moderne en quête d'équité

En Afrique, la polygamie est bien plus qu'une simple coutume ; elle constitue un pilier de nombreuses sociétés traditionnelles.

Elle symbolise non seulement le statut social et la responsabilité d'un homme, mais elle témoigne également de sa capacité à pourvoir aux besoins de plusieurs foyers avec équité et justice.

Loin d'être une pratique archaïque, la polygamie, lorsqu'elle est consentie et encadrée, représente une forme d'organisation familiale fondée sur des valeurs de solidarité, de respect et de complémentarité.

Dans un monde où la diversité des formes d'union est de plus en plus reconnue, il est impératif d'élargir cette ouverture aux modèles familiaux pluriels, dont la polygamie.

De la même manière que certaines sociétés (Occident) militent pour la reconnaissance de l'homosexualité ou des couples non conventionnels, promouvoir la polygamie comme choix de vie légitime contribue à une société plus inclusive, respectueuse des cultures et des libertés individuelles.

Revaloriser la polygamie, c'est défendre la liberté pour chacun d'aimer et de construire sa famille selon ses convictions, dans le respect des autres et des lois.