Gabon: Avec plus de 6 milliards de FCFA investis, Eramet Comilog et Setrag réalisent une contribution économique et sociale historique au pays

Présent au Gabon à travers ses filiales Comilog et Setrag, le groupe Eramet publie le bilan de ses contributions économiques, et sociales pour l'année 2024.

Ces chiffres traduisent la volonté constante du Groupe d'agir comme un partenaire durable du développement du pays, en accompagnant les priorités définies par les autorités gabonaises tout en renforçant les actions et projets menés sur le territoire, notamment dans le cadre de son programme de mécénat Eramet Beyond.

Une contribution économique majeure et ancrée localement

En 2024, la contribution économique globale d'Eramet au Gabon s'est élevée à près de 494 milliards de FCFA. Cette somme intègre notamment près de 138 milliards de FCFA d'impôts et taxes versés à l'État, ainsi que 251 milliards de FCFA d'achats locaux et de sous-traitance, illustrant l'intégration forte du Groupe dans le tissu économique national.

L'impact en matière d'emploi est tout aussi significatif, avec plus de 10 462 emplois directs1 recensés, dont 98,9 % issus du bassin local. La masse salariale atteint quant à elle 99 milliards de FCFA, reflet d'un engagement durable pour la valorisation des compétences locales et la montée en expertise des équipes gabonaises.

M. André Massard, Représentant d'Eramet au Gabon a souligné : « Avec plus de 6 milliards de FCFA en 2024 à travers les contributions économiques et sociales, ainsi que les actions de mécénat, nous réaffirmons notre volonté d'agir en tant que partenaire durable du Gabon, pour son développement.

Nous sommes aujourd'hui le premier employeur privé du pays, et avons pour ambition d'agir au-delà de nos activités industrielles, notamment à travers nos projets en faveur de l'éducation, de la santé, de l'entrepreneuriat local et de l'inclusion. Notre ambition est de contribuer, aux côtés de nos partenaires locaux et de l'État Gabonais, à bâtir l'avenir du pays et de la jeunesse gabonaise. »

Un accompagnement structurant des territoires

Au-delà de son impact économique direct, Eramet a poursuivi, en 2024, ses investissements au service des communautés, à travers ses filiales Comilog et Setrag.

Plus de 6 milliards de FCFA ont ainsi été consacrés à des actions de contribution sociale et communautaire, bénéficiant à plus de 157 000 personnes sur l'ensemble du territoire.

À Moanda, les efforts de désenclavement et d'aménagement urbain ont été poursuivis, avec la réhabilitation de 12 kilomètres de voirie en 2024, s'ajoutant aux 20 kilomètres réalisés depuis 2020. Ces travaux, essentiels pour améliorer la mobilité urbaine et l'accès aux services, profitent directement à plus de 50 000 habitants. La sécurité des quartiers a également été renforcée grâce à la mise en place de près de 1 900 lampadaires, dont 1 330 solaires, dans la ville de Moanda et ses environs.

Le soutien à l'éducation constitue un autre axe prioritaire du groupe Eramet, avec plus de 2 200 élèves des localités de Moanda et Bakoumba qui ont bénéficié d'équipements didactiques. En parallèle, l'extension du marché local de Moanda a permis de renforcer l'activité économique de proximité, notamment pour les petits commerçants.

Deux projets structurants ont été financés à Moanda via le Fonds RSE co-géré avec l'État gabonais : la rénovation de l'hôpital départemental qui assuré la prise en charge sanitaire de à plus de 70 000 habitants et la construction d'un nouveau lycée d'excellence.

Eramet a également soutenu des actions innovantes en matière d'insertion professionnelle. L'initiative « Un Taxi, un Emploi, un Avenir », portée par Comilog en lien avec les autorités gabonaises, permettra à 20 jeunes de la province du Haut-Ogooué de devenir propriétaires de leur véhicule de travail au terme d'un accompagnement de quatre ans, leur offrant une réelle opportunité d'autonomisation économique.

Par ailleurs, plus de 2 200 personnes ont été sensibilisées aux violences basées sur le genre, illustrant l'engagement sociétal du Groupe sur des enjeux transverses, notamment la question de l'égalité homme/ femme.

Un programme de mécénat centré sur l'entreprenariat féminin, et l'éducation des jeunes

En complément de ses contributions économiques et sociales, Eramet déploie au Gabon son programme de mécénat Beyond for Contributive Impacts, qui accompagne des initiatives structurantes, durables et à fort impact. Au cours de l'année 2024, Cinq projets ont été mis en oeuvre dans le pays, dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'éducation et de l'égalité des chances.

Parmi lesquels, le programme Femmes d'Avenir Gabon, lancé en partenariat avec Women in Africa Philanthropy, qui continue d'accompagner les femmes entrepreneures gabonaises dans le développement de leurs activités. En 2024, 276 emplois ont été créés ou soutenus grâce à cet accompagnement, et les bénéficiaires ont pu accéder à 298 heures de formation. Un quart des femmes ayant présenté leur projet devant un panel d'investisseurs ont obtenu ou des financements, confirmant la pertinence d'une approche combinant mentorat, renforcement des compétences et accès aux réseaux financiers.

Le programme Lire pour l'Avenir, conçu avec Bibliothèques Sans Frontières, répond à un enjeu d'équité territoriale dans l'accès à la connaissance pour les jeunes. En 2024, 6 lycées situés dans des zones reculées du pays ont été équipés d'ideas cubes (bibliothèques numériques portatives), et 1 500 livres ont été distribués. Plus de 4 500 élèves gabonais ont ainsi pu accéder à des ressources pédagogiques enrichies, même sans connexion internet, et 30 enseignants ont été formés à l'utilisation de ces nouveaux outils.

Le Fonds d'amorçage, développé en partenariat avec cinq établissements de microfinance, a permis de financer 151 projets en 2024, avec une attention particulière portée aux femmes, qui représentent 40 % des porteurs. Ce dispositif permet de lever les freins à l'entrepreneuriat grâce à une garantie de risque et un accompagnement renforcé.

En parallèle, la formation à l'entrepreneuriat local lancée par Setrag avec le cabinet Continuum Leadership a déjà permis de former 249 personnes et de soutenir 132 emplois directs2 dans cinq villes traversées par le Transgabonais, en fournissant aux participants les outils essentiels pour lancer et gérer une activité génératrice de revenus.

Enfin, pour favoriser l'égalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur, Comilog a lancé en 2024 les bourses Yam'na. Trente jeunes bacheliers gabonais, issus de milieux modestes, ont pu en bénéficier pour intégrer un parcours de formation de trois ans, leur ouvrant des perspectives professionnelles renforcées.

À travers l'ensemble de ses actions, Eramet réaffirme sa volonté d'agir en acteur engagé, à l'écoute des besoins locaux et mobilisé pour un développement équitable, durable et partagé. Le Groupe poursuivra en 2025 le déploiement de ses initiatives aux côtés de ses partenaires publics et communautaires, avec pour objectif d'amplifier la portée de ses actions communautaires et de mécénat au service du Gabon et de sa jeunesse.

