Sénégal: Bambey - Gestion de l'hydraulique rurale - Le maire Djiby Thiao invite ses populations à ne pas fragiliser l'Etat

L'Office des forages ruraux (OFOR), le fermier Aquateck Sénégal, la commune de Réfane et ses partenaires mettent en place la première phase du Projet de densification du réseau hydraulique. Le maire de Réfane, Djiby Thiao, a saisi cette occasion pour demander aux populations de laisser travailler le fermier en charge de la distribution de l'eau dans sa commune.

La commune de Réfane a reçu des partenaires d'Adeframs, à travers le Syndicat des eaux d'Îles de France, dans le cadre d'un Projet de densification du réseau hydraulique, avec l'appui de l'Office des forages ruraux (OFOR) et le fermier Aquateck Sénégal. Il s'agit de connecter les villages de Ndorong Malick, de Coky et le lycée de Réfane au forage de Rewmao.

Le maire de la commune de Refane, Djiby Thiao, explique : «l'OFOR a donné une très forte contribution de 3 km de conduites diamètre 110. Le fermier Aquateck a mobilisé beaucoup de moyens et la mairie a fait une contribution d'un peu plus de 5 millions de nos francs. Il s'agit de la première phase. Nous prévoyons de faire une deuxième phase qui va permettre de densifier le réseau dans Rewmao et dans Thiola. Et nous allons saisir cette chance pour leur dire notre disponibilité à accompagner tous les projets qui vont dans le sens d'alléger les souffrances des populations».

Le maire de Réfane invite alors ses administrés à laisser le fermier Aquateck travailler, pour le bonheur des populations. Selon lui, l'accès à l'eau potable est devenu est un casse-tête. «Nous avons acheté 5 pompes pour alléger les souffrances des populations. Le mètre-cube d'eau que tu vas chercher au puits traditionnel qui n'est pas fermé, il y a déjà un problème d'hygiène.

Entre le puits et chez toi, tu mets cette eau dans des bidons de récupération, il y a un autre problème d'hygiène. Et là, le mètre te revient à 500 FCFA. Et grâce au réseau (d'adduction), tu peux avoir un mètre-cube chez toi à 250 FCFA. Nous demandons aux populations de laisser la gestion de l'eau aux professionnels, pour parer à toute éventualité : l'effondrement du château d'eau ou la salinité de l'eau du forage».

Le Directeur général d'Aquateck Sénégal, Ansou Gnabaly, déclare : «la réforme hydraulique connait quelques problèmes d'incompréhension. C'est l'Etat central qui a en charge la gestion de l'eau, qu'il a confié à l'OFOR qui a donné la gestion aux fermiers dont Aquateck Sénégal dans les régions de Diourbel et Thiès. Nous avons amené de l'eau au niveau du lycée à partir du forage de Rewmao, alors que le forage de ladite localité est tout prêt. Nous avons sécurisé la distribution de l'eau à Rewmao, avec trois sources d'énergies : le solaire, l'électricité et un groupe électrogène».

Mor Ngoné Niasse, le Directeur de l'exploitation, rappelle que «partout où on nous laisse travailler, il n'y a pas de problème. C'est le cas de Rewmao, de Keur Samba Kane, de Keur Ngalgou». Selon lui, sur les 133 forages qui sont dans le périmètre Aquateck, il n'y a pas de problème.