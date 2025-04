Algérie: Projet de production de céréales et de légumineuses à Timimoun - Toutes les facilités assurées pour accélérer le lancement du projet

ALGER — Le Président-directeur général (Pdg) du groupe Sonelgaz, M. Mourad Adjal, a affirmé que le groupe avait pris une série de mesures proactives pour assurer le raccordement aux réseaux d'électricité et du gaz du projet algéro-italien de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires dans la wilaya de Timimoun, a indiqué dimanche un communiqué du groupe.

Cette déclaration a été faite lors d'une audience accordée, au siège de la direction générale de Sonelgaz, à une délégation de la société BF El Djazaïr, un projet de partenariat entre le groupe italien BF et l'Etat algérien, représenté par le Fonds national d'Investissement (FNI), conduite par le Pdg de l'entreprise, M. Mustapha Houari, en présence de plusieurs cadres dirigeants des deux parties, et du représentant du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a précisé la même source.

Lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations des hautes autorités en faveur de l'investissement étranger et du renforcement du développement national, les mesures prises par les filiales de Sonelgaz pour accélérer les études techniques relatives au raccordement du projet aux réseaux d'électricité et du gaz ont été examinées, a ajouté la même source.

A cette occasion, M. Adjal a souligné que Sonelgaz, en tant qu'outil de l'Etat, s'emploie à mettre en oeuvre les orientations des hautes autorités, notamment en matière de soutien à l'investissement agricole et rural, insistant sur l'engagement du groupe à offrir toutes les facilités nécessaires à la société BF El Djazair, afin d'assurer le démarrage du projet dans les délais impartis, en attendant l'achèvement des études finales.

De son côté, M. Houari a salué l'efficacité et la disponibilité de Sonelgaz à accompagner la mise en oeuvre de nombreux projets, évoquant les besoins énergétiques du projet.

La rencontre a été couronnée par un accord sur la création d'une équipe de travail conjointe entre Sonelgaz et la société BF El Djazair pour élaborer une feuille de route préliminaire incluant les solutions techniques et les estimations financières nécessaires, laquelle constituera une base pour la préparation du cadre contractuel, en coordination avec le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ajoute le communiqué.

L'équipe de travail conjointe a entamé ses travaux immédiatement après la réunion, en examinant les axes de la feuille de route et les étapes de sa mise en oeuvre.

Le projet algéro-italien est un projet intégré de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires, s'étendant sur une superficie de 36.000 hectares dans la wilaya de Timimoun, avec un coût global estimé à 420 millions USD.

Il vise également à soutenir la production nationale de céréales et de légumes secs et à contribuer à la diversification des exportations hors hydrocarbures, outre la création de plus de 6.700 postes d'emploi.