Algérie: Projection à Alger du documentaire 'Zinet Alger - Le bonheur' de Mohamed Latrèche

ALGER — L'avant-première du film- documentaire de Mohamed Latrèche, "Zinet Alger : Le bonheur", une vision novatrice de l'Algérie indépendante, avec une touche qui allie réalisme et poésie, a été présentée samedi à Alger, en présence du ministre de la Culture et des Arts Zouhir Ballalou.

Accueillie à la Cinémathèque d'Alger, cette nouvelle production du Centre Algérien pour le développement du cinéma (CADC) entre dans le cadre du soutien du ministère de la Culture et des Arts au septième art et de la valorisation de la mémoire cinématographique nationale.

Tenant à partager avec le public du cinéma algérien les "sentiments de fierté de sa riche histoire", M. Ballalou a une nouvelle fois confirmé que son département visait à "encourager et accompagner la production cinématographique nationale et les expériences créatives pionnières".

Le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a rappelé que "le développement du cinéma national constituait une priorité pour les plus hautes autorités du pays, à travers le soutien de la formation et l'ouverture aux expériences internationales pionnières".

Il a également réitéré la "ferme volonté de son département à consolider la culture cinématographique et promouvoir les productions nationales à dimension documentaire, de manière à servir l'identité culturelle nationale, documenter la mémoire du cinéma algérien et ses symboles immortels, et contribuer à élargir l'interaction du public avec ce patrimoine créatif".

D'une durée de 65 mn, le film "Zinet Alger : Le bonheur", retrace la carrière du grand artiste Mohamed Zinet (1932-1997), digne fils de l'ancienne Casbah et l'une des figures emblématiques les plus marquantes du cinéma algérien, qui a excellé dans son célèbre film "Tahia ya Dido" (1971).

Le regretté était connu pour sa passion précoce pour l'art, puisqu'il était actif dans le théâtre et les scouts musulmans algériens, avant de s'impliquer dans la lutte politique contre l'occupant français, et rejoindre ensuite le maquis, au service de la Révolution algérienne en tant qu'officier dans l'Armée de Libération Nationale.

A l'heure de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), une autre dimension s'invite dans ce film-documentaire prenant, celle de l'évocation nostalgique du vieil Alger avec une époque et des lieux qui semblent se figer dans les mémoires.

La projection a également été suivie par des invités tchèques participant à l'initiative "Prague rencontre Alger : voyage cinématographique et créatif", qui a abouti, il y a deux jours, à la signature d'un accord-cadre entre le l'Institut National supérieur du Cinéma et la "Prague International Film School", en faveur des échanges universitaires et de la valorisation des jeunes talents cinématographiques.

Le réalisateur Mohamed Latrèche a, en partie, expliqué les raisons de son choix de prendre pour personnage principal de son film, Mohamed Zinet, dues, selon lui, à "la contribution de ce grand artiste à la lutte du cinéma algérien, au point de devenir une partie active du mouvement culturel national et international".

Nombre d'artistes, intellectuels et professionnels des médias, interviewés dans le documentaire, à l'instar de l'ancien directeur de la Cinémathèque d'Alger, Boudjemâa Karèche, entre autres, ont rappelé les moments forts de la carrière de Mohamed Zinet, symbole d'ambition et de créativité dans le cinéma algérien.

La soirée s'est conclue par un riche débat entre le réalisateur, le ministre de la Culture et des Arts et le public cinéphile, dans une atmosphère d'interaction culturelle constructive.

M. Ballalou a annoncé la projection de "Zinet Alger : Le bonheur" de Mohamed Latrèche, au coeur même de la Casbah d'Alger, au delà de sa programmation dans le réseau des salles de répertoire opérationnelles du Centre algérien de la Cinématographie (CAC).