Algérie: Hidaoui tient une réunion d'évaluation pour le suivi de l'état d'avancement des différents projets du secteur

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui a tenu, dimanche, une réunion d'évaluation avec les cadres centraux du ministère, consacrée au suivi de l'état d'avancement des différents projets du secteur, indique un communiqué du ministère.

"La réunion a porté sur l'état d'avancement des différents projets et programmes, le plan d'action du secteur et les priorités à fixer pour le deuxième semestre de l'année en cours. Elle a permis également de présenter les principales réalisations de la période écoulée, notamment en ce qui a trait au projet de la stratégie nationale du secteur de la jeunesse 2025-2030 et le document du Plan national jeunesse (PNJ) 2025-2029 ", précise le communiqué.

Hidaoui a reçu des explications sur les différentes fiches techniques relatives à la rencontre nationale sur la réforme du système pédagogique des instituts de formation et au colloque national sur l'attractivité des entreprises de jeunes, qui se tiendront prochainement, ainsi que sur les préparations en cours pour le programme des centres de vacances et de loisirs pour l'été 2025, selon le communiqué.

A cette occasion, le ministre a souligné la nécessité d'augmenter la cadence de suivi de différents projets de réalisation des établissements du secteur à travers les wilayas, dans le but de les mettre en service et de concrétiser leurs objectifs, tout en augmentant leur attractivité selon un calendrier précis et en mobilisant toutes les énergies aux niveaux central et local.

Le ministre a également mis l'accent sur la poursuite de l'opération de numérisation du secteur, notamment en ce qui concerne les services fournis aux jeunes et aux associations, à travers "l'introduction davantage de facilitations aux démarches administratives, afin de renforcer l'efficacité de l'administration et d'assurer une gestion transparente et performante", a conclu le communiqué.