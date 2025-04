Algérie: Les Fédérations handisport et de tennis de table signent une convention de partenariat

ALGER — La Fédération algérienne Handisport (FAH) et la Fédération algérienne de Tennis de Table (FATT) ont signé une convention de partenariat, visant à promouvoir le développement du para-tennis de table en garantissant aux athlètes licenciés un cadre optimal pour la pratique et la préparation de cette discipline, selon les informations communiquées par la FAH.

La convention a été signée par les deux présidents, Sid Ahmed Elasri pour la FAH et Mohamed Fathi pour la FATT, en marge du Tour final des Opens fédéraux Jeunes, qui s'est tenu à la salle omnisport de Tipasa.

Ce partenariat repose sur une approche concertée et coopérative, avec pour objectif l'établissement d'une relation étroite entre les deux institutions. Il prévoit l'organisation d'échanges complémentaires pour atteindre des objectifs communs, notamment la participation des athlètes de para-tennis de table à des compétitions internationales telles que les Championnats du monde, les Jeux mondiaux ou continentaux, ainsi que les Jeux paralympiques.

La convention précise également que pour permettre aux sportifs de la FAH d'atteindre un haut niveau de pratique de para-tennis de table, la Fédération de tennis de table (FATT) s'engage, dans la limite de ses capacités, à soutenir leur entraînement, tout comme apporter son soutien à la FAH pour l'organisation des compétitions de para-tennis de table et celle concernant le volet technique des épreuves et le prêt éventuel de matériel, l'arbitrage, entre autres. Ce soutien est accordé tant au niveau national qu'à celui des épreuves des compétitions locales, wilayas, régionales et internationales.

Grâce à cet accord, la FAH pourra faire appel aux compétences de la FATT pour développer des formations de juges et arbitres afin d'assurer la bonne organisation de ses manifestations.

Les deux fédérations prévoient également de développer ensemble des actions de formation. Celles-ci feront l'objet d'avenants annuels précisant les types de formations, les lieux, ainsi que les formateurs désignés par les deux parties.

Au niveau international, et vu que la FAH est affiliée aux structures internationales spécialisées et à l'IPC, la FATT pourra apporter dans la mesure de ses possibilités, son concours à la FAH pour la préparation technique, physique et sportives des pongistes sélectionnés en équipe nationale.

Au cas où la FAH serait appelée à abriter en Algérie, une compétition internationale en para-tennis de table sous l'égide de la structure internationale spécialisée ou l'IPC, la Fédération de tennis de table s'engage à mettre tout en oeuvre pour la soutenir dans l'organisation de cette compétition, tant au point de vue matériel que technique.

Pour encadrer et structurer cette collaboration, une commission mixte composée à parité de représentants des deux fédérations (élus et techniciens) sera mise en place. Elle sera chargée entre autres, d'examiner les problèmes posés dans des aspects de la convention, de proposer des solutions et ajustements appropriés ou des modifications qui sembleraient nécessaires, de promouvoir, d'organiser et encadrer la discipline, d'élaborer une réglementation spécifique, de définir le calendrier fédéral, d'accompagner les initiatives sportives et de concevoir les contenus techniques adaptés aux sportifs.

Enfin, les actions entrant dans le cadre de cette convention seront contractualisés annuellement par un avenant.