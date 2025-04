Algérie: ICT Africa Summit 2025 - Des plates-formes numériques algériennes récompensées

ALGER — Des plates-formes administratives numériques algériennes ont été récompensées dans le cadre de la 25ᵉ édition du Sommet africain des technologies de l'information et de la communication "ICT Africa Summit 2025", qui s'est tenu à Alger du 21 au 23 du mois courant, indique, dimanche un communiqué du Commissariat du Sommet.

Les plates-formes distinguées sont : l'entrepreneur (Anae.dz) ayant reçu le prix de l'excellence en interopérabilité, l'application "BaridiMob", celui de la meilleure application FinTech, la plate-forme de télédéclaration de la CNAS, récipiendaire du prix du meilleur service numérique destiné aux entreprises et Algérie-Télécom qui a été récipiendaire du prix spécial de "reconnaissance pour sa contribution continue au développement des infrastructures numériques", précise la même source.

Les applications lauréates figurent parmi la douzaine sélectionnée sur une centaine étudiée et sont considérées comme "les plus utilisées et les plus répandues auprès des citoyens et des entreprises", est-il ajouté.

Il s'agit de "Qassimatouka", "Moussahama'tic", "Jibaya'tic", "Banxy", "Progresse", "Anae.dz", "AADL", "BaridiMob", "Nesda.dz", des portails des ministères de la Justice et de l'Intérieur ainsi que de la plate-forme "e-services culture.dz".

L'évaluation des services en ligne s'est basée sur les critères d'accessibilité, d'interactivité, d'expérience utilisateur et d'interopérabilité, ajoute le communiqué, notant que cette initiative s'inscrit dans "un contexte de la dynamique accélérée de l'Algérie dans le domaine de la transformation numérique et dans le cadre de l'ancrage d'une culture de reconnaissance et de valorisation des efforts".

De même qu'elle "ne se veut pas simplement un classement mais un acte symbolique, porteur d'un message de remerciement à tous ceux qui oeuvrent dans l'ombre", lit-on encore.

Sont particulièrement cités "les ingénieurs et administrateurs ayant contribué à la construction d'un écosystème numérique au service du citoyen et à la simplification des démarches administratives", est-il ajouté.

Tout en réaffirmant "l'engagement à continuer de soutenir cette dynamique et à accompagner tous les acteurs du secteur d'atteindre les objectifs de l'Algérie numérique, les organisateurs de "ICT Africa Summit" ont relevé "la participation exceptionnelle" à la dernière édition de cet événement, confirmant "son positionnement comme rendez-vous incontournable du numérique en Afrique".

Ainsi, 13 pays (outre l'Algérie) et plus de 90 exposants y ont pris part, 150 marques nationales et internationales y ont été représentées et plus de 10.000 visiteurs professionnels s'y sont rendus alors que plus de 150 conférences et panels y ont été organisés durant les 3 jours du sommet.

"Cet événement a été une plate-forme d'échanges, d'innovation et de partage d'expériences, renforçant ainsi les synergies entre les acteurs du numérique africain et international", conclut le communiqué.