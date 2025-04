Afrique: CHAN 2025/Algérie-Gambie - Première séance légère pour les Verts

Alger — La sélection algérienne A' a entamé dimanche son stage de préparation au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), qui se poursuivra jusqu'au 9 mai prochain, en vue de la double confrontation face à la Gambie, pour le compte du 2e et dernier tour des qualifications du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2025, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Les coéquipiers de Mahious ont effectué, en fin de journée, leur première séance d'entraînement, en présence du sélectionneur national, Vladimir Petkovic qui a salué les joueurs et leur a adressé un discours motivant afin de les encourager.

La séance, dirigée par le sélectionneur Madjid Bougherra et son staff, a été légère et a duré environ une heure. Elle a été consacrée à des exercices de récupération sur l'un des terrains du centre, avant de se poursuivre en salle, et de se conclure par une séance de cryothérapie, précise la FAF.

Les cinq joueurs du CS Constantine : Bouhalfaya, Baouche, Dib, Merbah et Belhocini, étaient absents à l'entraînement en raison de leur participation au match retour de la demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine (CAF).

Par ailleurs, le trio Azzi, Draoui et Benkhemassa n'a pas pris part à l'entraînement collectif, se contentant d'une séance de soins.

La préparation de l'EN A' se poursuivra au Centre technique de Sidi Moussa jusqu'au déplacement en Gambie, prévu pour le jeudi 1er mai prochain.

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football A' avait dévoilé dimanche une liste de 26 joueurs.

La première manche face à la Gambie aura lieu le samedi 3 mai, au stade de l'indépendance à Bakau (16h00, heure algérienne), alors que le match retour se jouera le vendredi 9 mai prochain au stade du 19-mai 1956 d'Annaba (19h00).

En cas de qualification, l'Algérie sera versée dans le groupe C en phase finale, en compagnie de l'Ouganda, du Niger, de la Guinée, et l'autre qualifié du second barrage (l'Afrique du Sud ou le Malawi).

Au total, 19 pays prendront part à la prochaine édition du CHAN. La CAF a décidé de reporter le CHAN-2024, en raison du retard accusé dans les préparatifs pour accueillir avec succès le tournoi.

La dernière édition du CHAN, disputée en Algérie en 2023, avait été remportée par le Sénégal devant l'Algérie (0-0, 5-4 aux t.a.b), en finale disputée le 4 février au stade Nelson Mandela à Baraki (Alger), rappelle-t-on.