Algérie: Discours de haine - Suspension de deux émissions consécutives de deux programmes sportifs sur les chaînes El Bilad TV et Dzair Tube

ALGER — L'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ANIRA) a décidé de suspendre deux émissions consécutives de deux programmes sportifs des chaines "El Bilad TV" et "Dzair Tube", suite à la diffusion d'un discours incitant à la haine et à la discrimination, indique dimanche un communiqué de cette instance.

L'Autorité a relevé la persistance par certaines chaines "à diffuser un discours portant atteinte à la dignité humaine et incitant à la haine et à la discrimination raciale", à travers "des dérapages et dépassements enregistrés lors de l'émission du programme sportif +Ahky Baloon+ diffusée e 11 avril 2025 sur la chaine El Bilad TV et de l'émission du programme sportif +Dzair sport+ du 21 avril 2025 sur la chaine électronique Dzair Tube.

Après la convocation des représentants légaux des deux chaînes, "le représentant d'El Bilad TV a reconnu la faute commise et les propos inappropriés à connotations négatives tenus par un invité de l'émission qui portent atteinte à la dignité de l'entraîneur de l'USM Alger", précise le communiqué, soulignant que la chaîne a présenté des excuses et a supprimé l'extrait du contenu incriminé de sa plateforme, tout en s'engageant à ce que de telles fautes ne se reproduisent plus".

De son côté, "le représentant de la chaîne électronique Dzair Tube a admis la faute commise par l'analyste de l'émission et a affirmé avoir pris des mesures disciplinaires à l'encontre de tous les responsables" de cette faute.

En conséquence, et conformément à ses prérogatives, "l'ANIRA a décidé de suspendre deux émissions consécutives des programmes en question", selon le communiqué qui souligne "l'impératif de respecter les règles de déontologie et d'éthique professionnelles et de se conformer aux principes de professionnalisme pour assurer une couverture médiatique à la hauteur de la place qu'occupe le sport dans la société, et à même de conforter son rôle dans la construction d'une génération qui croit en la compétition loyale et les valeurs humaines, et ce, à travers des programmes constructifs qui reflètent le prestige des compétitions sportives, luttent contre la violence et la haine, et évitent le sensationnel à but lucratif, afin de protéger le secteur et de gagner la confiance du public".