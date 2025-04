Algérie: Béchar - Réunion pour actualiser la fiche technique du projet du centre de stockage de carburant

Le Président-directeur général (Pdg) de Naftal, M. Djamel Cherdoud, a tenu, dimanche à Alger, une séance de travail avec le Pdg de l'Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGTP), M. Benyoucef Mammeri, consacrée à l'actualisation et à la révision de la fiche technique du projet de réalisation d'un nouveau centre de stockage et de distribution de carburant dans la wilaya de Béchar, indique un communiqué de Naftal.

Cette réunion intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, données lors de sa visite dans cette wilaya et visant à porter la durée de l'autonomie énergétique de la région à quarante (40) jours, a précisé la même source.

La même source a relevé l'importance du centre de stockage et de distribution de carburant à Béchar, pour répondre aux besoins croissants de la population et des secteurs économiques de manière efficace et durable.

La rencontre a permis de débattre du projet de création d'un centre de stockage et de distribution de carburant dans la wilaya de Tindouf, d'une capacité d'autonomie énergétique équivalente (40 jours) et suivant les mêmes normes techniques adoptées dans le projet de Béchar.

Dans ce cadre, Naftal a assuré que ces nouveaux centres seront aménagés selon les normes techniques et d'ingénierie les plus récentes, garantissant un stockage sécurisé du carburant et une distribution rapide et efficace, selon la même source.

Ces centres viendront renforcer les opérations logistiques à travers toutes les régions du sud-ouest du pays, contribuant ainsi à renforcer la sécurité énergétique et à booster le développement socioéconomique dans la région, conclut le communiqué.