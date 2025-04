Algérie: Glissement de terrain à Oran - Mouloudji demande aux services locaux de son secteur d'accélérer la distribution des aides et de renforcer la prise en charge des blessés

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, a donné, dimanche à Oran, des instructions à la Direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya pour accélérer la distribution des aides et renforcer la prise en charge psychologique des blessés à la suite du glissement de terrain ayant causé la mort de quatre (4) personnes.

Mme Mouloudji a donné des instructions pour "accélérer la distribution des aides" et afin que "les cellules de proximité de solidarité procèdent aux enquêtes sociales dans la zone sinistrée, sous la supervision des autorités locales", précise un communiqué du ministère.

Pour rappel, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une délégation ministérielle s'est rendue dans la wilaya d'Oran pour s'enquérir des conditions de prise en charge des blessés à la suite du glissement de terrain survenu dans le quartier Sanaouber, dans le chef-lieu de wilaya, dans lequel quatre (4) personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées.

La délégation est composée du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, et du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi, qui sont accompagnés du Directeur général de la Sûreté nationale, M. Ali Badaoui, et du Directeur général de la Protection civile, M. Boualem Bourelaf.