Algérie: Rekhroukh souligne à Adrar la nécessité d'entretien des routes aux meilleures normes

ADRAR — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a souligné, dimanche depuis la wilaya d'Adrar, la nécessité d'entretien des routes aux meilleures normes à l'effet d'assurer leur durabilité.

"Il appartient d'accorder tout l'intérêt voulu au réseau routier, dans les normes les plus fiables, en vue d'assurer sa durabilité en tenant compte de la qualité des travaux, du respect des délais de réalisation et de l'efficience des études techniques", a affirmé le ministre lors de l'inspection de projets de développement relevant de son secteur dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya d'Adrar.

Il a appelé, pour cela, à adopter une vision prospective à travers la coordination et la complémentarité des efforts pour réaliser les projets selon les standards requis, avant d'assurer que des financements sont prévus pour l'entretien des routes.

Après avoir suivi un exposé succinct sur les opérations réalisées et d'autres en voie de l'être ou à l'étude, le ministre a fait savoir que son département entend organiser une journée d'étude visant à débattre des aspects scientifiques et techniques concernant les spécificités des infrastructures routières dans le Sud du pays, en application de la stratégie sectorielle portant sur la réalisation des routes selon des normes susceptibles d'assurer leur durabilité.

Il a exhorté, dans ce cadre, les responsables locaux du secteur à fournir les matériaux nécessaires pour achever, dans les délais impartis et selon la qualité requise, les tronçons routiers, améliorer le service public et accompagner la dynamique de développement et les grands investissements dans la région.

Lançant le chantier de réhabilitation d'un tronçon de 40 km de la route reliant Aoulef à Adrar, M. Rekhroukh a affirmé que son achèvement devrait clôturer le projet de modernisation de cette route, appelant à la prise des dispositions administratives nécessaires pour son classement.

Le ministre a également insisté, lors de la réception de la réhabilitation d'un tronçon de 62 km de la même route (Adrar-Aoulef), sur la nécessité de fournir les moyens et les équipements prévus dans les cahiers de charges relatifs aux marchés, en vue d'éviter les retards d'exécution des projets.

Au terme de sa visite, le ministre s'est enquis de l'avancement des travaux de réhabilitation et de consolidation d'un tronçon de 60 km de la RN 52 reliant les communes de Tit (Adrar) et In-Ghar (In-Salah), mettant l'accent, à ce titre, sur la nouvelle approche adoptée par son département et afférente à la qualité de réalisation des routes dans le sud, tenant compte des spécificités de chaque région, de la densité du trafic routier et de la qualité des divers facteurs liés à la réalisation de ces infrastructures de base.