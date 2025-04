Algérie: Meziane appelle les médias arabes à oeuvrer pour davantage de rapprochement interarabe

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a appelé, dimanche à Alger, les médias arabes à assumer leur rôle "pionnier" en produisant des contenus médiatiques "objectifs et crédibles" présentés sous des formes "innovantes et attrayantes" à même de contribuer à davantage de rapprochement interarabe.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux des Réunions périodiques des coordonnateurs de radio et de télévision et des ingénieurs de communication arabes, M. Meziane a exhorté les médias arabes à "produire des contenus médiatiques porteurs de sens et instructifs, respectueux de la souveraineté, de l'identité et des potentialités économiques des Etats et fondés sur les principes d'éthique et de déontologie professionnelle".

Ces contenus doivent aussi "bannir la discorde, la division et l'altération des faits, promouvoir les nobles valeurs humaines et soutenir la stabilité et le développement dans toutes ses dimensions", a-t-il ajouté.

Evoquant "les médias tendancieux qui cherchent à semer la discorde et à déstabiliser des pays arabes en altérant les faits qui s'y rapportent et en discréditant leurs choix souverains", le ministre de la Communication a insisté sur la nécessité pour les médias arabes de se mobiliser "face à ces défis qui menacent notre stabilité et notre souveraineté" et d'oeuvrer de concert à "relayer les faits de manière fidèle, sans déformation ni manipulation, en mettant en lumière les efforts de nos pays au service du développement, de la bonne gouvernance et des pratiques démocratiques".

Meziane a, dans ce contexte, souligné l'importance de ces réunions annuelles périodiques en ce qu'elles permettent, a-t-il dit, de dresser le bilan de l'année précédente, de remédier aux insuffisances constatées et de proposer des solutions aux problèmes professionnels rencontrés.

Après avoir adressé ses remerciements à l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU) pour les efforts qu'elle déploie pour développer et renforcer les relations de coopération entre les organes audiovisuels arabes et promouvoir la coopération interarabe, M. Meziane a affirmé que "l'Algérie nouvelle et victorieuse, forte de ses dirigeants éclairés et de ses orientations nationales constantes à l'égard des causes arabes, demeure pleinement et résolument engagée à valoriser et à soutenir toutes les initiatives sincères visant à consolider les fondements de l'action arabe commune".

Il a également réitéré le soutien total de l'Algérie aux efforts de l'ASBU et de son Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, soulignant que notre pays "accorde une importance majeure au parcours de cet édifice médiatique arabe et répond favorablement aux projets qu'il propose, notamment en matière d'échange d'informations et de production et de diffusion de programmes et de reportages sur les événements, l'actualité et les développements liés à la cause palestinienne".

Pour sa part, le Directeur général de l'ASBU, Suleiman Abdelrahim, a salué les efforts de l'Algérie, qui abrite le Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, rappelant qu'elle est "reconnue pour ses positions constantes et son adhésion, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux démarches sincères visant à consolider les fondements de l'action arabe commune, à raffermir les liens de solidarité et de complémentarité entre les pays arabes et à oeuvrer pour le progrès, le bien-être et la prospérité de leurs peuples".

L'intervenant a également mis en lumière l'intérêt "majeur" que porte l'Algérie au parcours de l'ASBU et aux activités de ses organes techniques, ainsi que la "profonde" réceptivité qu'elle manifeste constamment à l'égard de ses plans, projets, programmes et réalisations.