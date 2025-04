Tunisie: Fripe pour enfants - L'alerte de l'ODC sur les risques cachés

Face à la cherté des vêtements neufs, les consommateurs tunisiens optent de plus en plus pour des vêtements d'occasion usagés », ou choisissent des vêtements abordables mais parfois au détriment de la qualité, a déclaré Lotfi Khaldi, vice-président de l'Organisation de Défense des Consommateurs, à la radio IFM. Khaldi a expliqué que de nombreux consommateurs choisissent les vêtements les moins chers sans prêter attention à la qualité des tissus, soulignant l'importance de faire la distinction entre les différents types de tissus.

« Il existe des tissus naturels fabriqués à partir de sources végétales, comme le coton et le lin, et d'autres à partir de sources animales, comme la soie, la laine et le cachemire. Il y a aussi les tissus synthétiques qui sont fabriqués à partir des fibres synthétiques dérivées de matériaux à base de pétrole ».

Khaldi a souligné le danger que représentent les vêtements à base de pétrole, surtout en été, lorsque la transpiration et le contact direct avec ces tissus peuvent entraîner des problèmes de peau et des infections, en particulier chez les enfants et les personnes qui ont la peau sensible.

Khaldi a ajouté que la loi tunisienne n'interdit pas la vente de ces produits, en raison de l'ouverture du marché et du principe de libre échange, mais elle oblige les fabricants et les distributeurs à fournir une étiquette expliquant la composition du tissu et le pourcentage de chaque composant, ce qui permet au consommateur de choisir ce qui lui convient, en particulier pour ceux qui souffrent d'allergies.

Dans le même contexte, le vice-président de l'Organisation de défense des consommateurs a mis en garde contre le danger d'utiliser des vêtements usagés pour les enfants de moins de trois ans, avertissant que ces vêtements contiennent des microbes et des germes qui peuvent causer de graves maladies de la peau.

Il conseille aux parents de ne pas acheter de vêtements usagés pour leurs enfants, même si les prix sont bas, et appelle à privilégier les vêtements neufs en coton, malgré leur prix relativement élevé, afin de préserver la santé et la sécurité des enfants.